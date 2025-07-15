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Путин может изменить планы по войне против Украины: в Раде назвали главные условия

Юрий Берендий
15 июля 2025, 15:23
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Россия не заинтересована в мирных переговорах и продолжает войну для того, чтобы сохранить власть российского диктатора Путина, заявил нардеп.
Путин может изменить планы по войне против Украины: в Раде назвали главные условия
Путин может изменить планы относительно войны против Украины / Коллаж главреда, фото: УНИАН, 95 десантно-штурмовая бригада

О чем сказал Яременко:

  • Россия не хочет участвовать в переговорах о мире
  • Изменить подход Путина могут лишь несколько условий
  • Продолжение войны способствует сохранению власти Путина

Переговоры о прекращении огня и завершении войны России против Украины не ведутся, поскольку в них отсутствует ключевой участник - Россия, которая и развязала эту войну. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, комментируя возможные перспективы мирного урегулирования войны в Украине или достижения режима прекращения огня.

"Изменить подход Путина относительно продолжения боевых действий могут либо убедительные победы ВСУ (на которые я бы пока не рассчитывал), либо серьезные экономические, социальные или политические потрясения в самой России", - отметил нардеп.

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Яременко подчеркнул, что Россия выбрала путь войны и силы, не рассматривая никаких переговоров, кроме таких, где Украина капитулирует и соглашается на все российские требования. На сегодня Москва не готова к диалогу - только к выдвижению ультиматумов, и не демонстрирует никакой готовности изменить свою позицию. Кремль убежден, что сможет достичь целей в войне исключительно военным путем.

В то же время, по словам Яременко, количество сторонников такой стратегии в самой России постепенно уменьшается. Даже среди самых ярых сторонников войны растет осознание того, что все, что происходит в Украине, - это стратегическая ошибка. Однако это мнение не разделяется ни Путиным, ни его ближайшим окружением. Они верят, что любой другой результат, кроме победы, означает для них крах - политический, личный и физический. Именно поэтому, подчеркнул нардеп, они продолжают войну ради сохранения режима и собственной власти в России.

"Поэтому нет никакого переговорного процесса. Если мы обмениваемся пленными, это вовсе не означает, что мы приближаемся к завершению войны или достижению договоренности о мирном соглашении. Этих переговоров нет, их Россия не ведет. Мы уже готовы к переговорам, но Россия не появляется на них", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, единственной реальной возможностью для завершения войны для Украины является перенос боевых действий на территорию Российской Федерации. Такое мнение высказал народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Между тем, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, западные союзники призвали Украину направить в Стамбул серьезную делегацию для участия в переговорах, однако Россия, вместо официального представителя, отправила на встречу "какого-то историка", что свидетельствует о ее незаинтересованности в диалоге.

В то же время Кремль продолжает настаивать на неприемлемых условиях. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, Владимир Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским только в случае капитуляции Украины.

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О персоне: Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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