Жена "засветила" дорогой особняк: прокурора увольняют после скандала на шоу Супермама

Александр Малеев не вносил в ежегодную декларацию аренду элитного дома в Киевской области примерно за $3 тыс.

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Прокурор Александр Малеев попал в скандал / Коллаж: Главред, фото: slidstvo.info

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Подано представление на увольнение прокурора Малеева после скандала на ТВ-шоу

Чиновник не вносил в ежегодную декларацию аренду элитного дома

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александра Малеева после скандала на одном из ТВ-шоу.

Жена прокурора показала в ходе телевизионного шоу их жилье, которое пара скрывала, а его бывшая жена рассказала о финансовой поддержке и аренде квартиры, сообщает "Слідство.Інфо".

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"Чиновник не вносил в ежегодную декларацию аренду элитного дома в Киевской области примерно за $3 тыс., однако его жена приняла участие в программе "Супермама" и показала образ жизни семьи. Бывшая жена прокурора также участвовала в шоу и рассказывала, что Александр Малеев арендует для нее и детей квартиру за 15 тыс. грн и платит 30 тыс. грн ежемесячно", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в декларации за 2024 год Малеев отмечает большое количество недвижимости в Одесской области и Киеве и три автомобиля. В апреле 2025 года супруги также завершили строительство квартиры в Одессе. Доход Малеева от прокуратуры за 2024 год составил 1 344 098 грн.

/ slidstvo.info

Скандальное ТВ-шоу с женой прокурора

По информации "Слідство.Інфо", жена чиновника Анна Малеева приняла участие в программе "Супермама", где рассказала, что семья арендует дом в Буче площадью 130 квадратных метров. Также женщина добавила, что не интересовалась стоимостью аренды и не может ответить на этот вопрос, впрочем, добавила, что семья живет на два города - Одесса и Киев, и когда они живут в пригороде столицы, то Малеев приезжает на выходные.

В программе, по информации журналистов, также участвовала бывшая жена прокурора Татьяна Малеева. По ее словам, для нее и детей ее бывший муж арендует квартиру за 15 тыс. грн в месяц и платит 30 тыс. грн ежемесячно. Эту квартиру и расходы чиновник также не отмечает в декларации.

/ slidstvo.info

"Дом, который арендует прокурор, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено. За контроль строительства на территории фонда отвечает Специализированная экологическая прокуратура, которую возглавляет Малеев", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, журналисты выяснили, что Малеев не указывал в декларации расходы на роды жены в США.

Что известно о доходах Малеева

По информации "Слідство.Інфо" в декларации за 2024 год прокурор отмечает совместную с женой собственность на недвижимость в Одессе: две квартиры площадью 43,7 и 28,9 квадратных метров и нежилое помещение площадью 101,7 квадратных метра. Малеев арендует квартиру в Киеве площадью 48,3 квадратных метра и квартиру в Одессе площадью 73,4 квадратных метра. В апреле 2025 года супруги завершили строительство еще одной квартиры в Одессе площадью 90 квадратных метров.

/ slidstvo.info

Прокурор совместно с бывшей женой владеет Hyundai Santa Fe 2013 года выпуска и арендует Ford Fiesta 2013 года выпуска. Жена Анна Малеева владеет Nissan Teana 2008 года выпуска.

В то же время, как уточняют журналисты, доход Малеева в Офисе Генпрокурора за 2024 год составил 1 344 098 грн и страховые выплаты 15 052 грн. На банковских счетах прокурор хранит 562 478 грн и наличными $2 500.

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"Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры - начальника управления защиты интересов государства в сфере охраны окружающей природной среды Офиса Генерального прокурора Малеева А.Н. и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности в органах прокуратуры", - сообщили в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

/ slidstvo.info

Напомним, как ранее сообщал Главред, почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа.

Позже, президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о том, что функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

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