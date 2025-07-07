РФ размечталась о "денацификации" Украины: в Киеве сделали жесткое заявление

Кратко:
- Денацификация должна начаться с Москвы
- РФ возвращается к риторике начала 2022 года
- Санкции Запада должны вернуть "денацификаторов" к реальности
Украина не приемлет "требования" агрессора России о так называемой денацификации. Настоящая "денацификация" должна начинаться с Москвы. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
В своем аккаунте в соцсети X он написал о том, что учитывая отношение России к другим народам, денацификацию нужно начинать с Москвы.
"Настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам - азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим", - сказал Тихий.
Также он добавил, что риторика главы МИД РФ Сергея Лаврова показывает: Кремль отвергает мирные усилия и прибегает к ультиматумам, которые были в начале полномасштабной войны.
"Призываем партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", чтобы вернуть их к реальности", - подчеркнул Георгий Тихий.
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Как сообщал Главред, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Российский "президент" повторил свои ультиматумы: Москва "хочет" для завершения войны нейтралитета Украины и признания оккупированных украинских территорий "российскими".
Украина не пойдет на условия России по вопросу ограничения Вооруженных сил, сказал Георгий Тихий. Он напомнил, что никто не вправе диктовать Киеву ограничения в оборонной сфере.
7 июля Сергей Лавров разразился "требованиями" по так называемым денацификации и демилитаризации Украины. Дескать, дипломат "потребовал" от Киева еще и "признания" оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма якобы российскими территориями.
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О персоне: Георгий Тихий
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
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