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РФ размечталась о "денацификации" Украины: в Киеве сделали жесткое заявление

Андрей Ганчук
7 июля 2025, 17:46обновлено 7 июля, 19:13
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Страна-оккупант Россия возвращается к риторике начала полномасштабной войны, сказал Георгий Тихий.
Лавров, Тихий
Надо начать денацификацию с Москвы, ведь Россия негативно относится к другим народам - Тихий / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ, МИД Украины

Кратко:

  • Денацификация должна начаться с Москвы
  • РФ возвращается к риторике начала 2022 года
  • Санкции Запада должны вернуть "денацификаторов" к реальности

Украина не приемлет "требования" агрессора России о так называемой денацификации. Настоящая "денацификация" должна начинаться с Москвы. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

В своем аккаунте в соцсети X он написал о том, что учитывая отношение России к другим народам, денацификацию нужно начинать с Москвы.

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"Настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам - азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим", - сказал Тихий.

Также он добавил, что риторика главы МИД РФ Сергея Лаврова показывает: Кремль отвергает мирные усилия и прибегает к ультиматумам, которые были в начале полномасштабной войны.

"Призываем партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", чтобы вернуть их к реальности", - подчеркнул Георгий Тихий.

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Как сообщал Главред, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Российский "президент" повторил свои ультиматумы: Москва "хочет" для завершения войны нейтралитета Украины и признания оккупированных украинских территорий "российскими".

Украина не пойдет на условия России по вопросу ограничения Вооруженных сил, сказал Георгий Тихий. Он напомнил, что никто не вправе диктовать Киеву ограничения в оборонной сфере.

7 июля Сергей Лавров разразился "требованиями" по так называемым денацификации и демилитаризации Украины. Дескать, дипломат "потребовал" от Киева еще и "признания" оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма якобы российскими территориями.

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О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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