Главные условия завершения войны: Лавров озвучил наглые "хотелки" Кремля

Сергей Лавров говорит, что "всё должно быть зафиксировано и юридически обязательно".

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Сергей Лавров сделал заявление об условиях завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", МИД РФ

Что известно:

Одним из условий должен стать отказ Киева от любых претензий к РФ

Москва требует зафиксировать свои требования юридически

Россия требует, чтобы Украина в будущем мирном соглашении закрепила положения о своей так называемой "денацификации" и "демилитаризации", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сказал он в интервью Magyar Nemzet, одним из условий такого соглашения должно стать отказ Киева от любых юридических претензий к России, отмена всех введённых против неё санкций, а также возвращение замороженных российских активов.

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Лавров также заявил, что украинская власть якобы не представляет интересов жителей "юго-востока страны", включая Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье.

"На повестке — вопросы разоружения Украины, отказ от антироссийских санкций, прекращение судебных исков и возврат арестованной собственности России. Всё это должно быть зафиксировано в юридически обязательном документе, регулирующем окончание конфликта", — повторил Лавров ключевые требования Кремля.

При этом он отметил, что Москва якобы всё ещё готова к политико-дипломатическому решению конфликта, но при этом настаивает именно на "долговременном мире", а не на временном перемирии.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.

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