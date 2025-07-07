Что известно:
- Одним из условий должен стать отказ Киева от любых претензий к РФ
- Москва требует зафиксировать свои требования юридически
Россия требует, чтобы Украина в будущем мирном соглашении закрепила положения о своей так называемой "денацификации" и "демилитаризации", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как сказал он в интервью Magyar Nemzet, одним из условий такого соглашения должно стать отказ Киева от любых юридических претензий к России, отмена всех введённых против неё санкций, а также возвращение замороженных российских активов.
Лавров также заявил, что украинская власть якобы не представляет интересов жителей "юго-востока страны", включая Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье.
"На повестке — вопросы разоружения Украины, отказ от антироссийских санкций, прекращение судебных исков и возврат арестованной собственности России. Всё это должно быть зафиксировано в юридически обязательном документе, регулирующем окончание конфликта", — повторил Лавров ключевые требования Кремля.
При этом он отметил, что Москва якобы всё ещё готова к политико-дипломатическому решению конфликта, но при этом настаивает именно на "долговременном мире", а не на временном перемирии.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.
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Об источнике: Magyar Nemzet
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