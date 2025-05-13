Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский

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Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Президент Украины Волоидмир Зеленский имеет право предложить переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным несмотря на решение СНБО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНИАН.

Президент Украины заявил, что утверждение о его якобы нежелании вести переговоры с Путиным - это исключительно российский нарратив.

"Хочу всем напомнить, как все это происходило. Я принял указ, именно ввел указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (о запрете переговоров с россиянами - ред.). Как это было? Украина получила много раз ультиматумы от России, именно от Путина. Это началось от того, как люди господина Медведчука, Новинский лично представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной, по телефону, в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, говорили о том, как надо сдавать Украину, территории и т.д., как, куда мне надо бежать, иначе, что меня не будет, моей семьи и тому подобное. То есть это длинная-длинная история", - сказал Зеленский. видео дня

Он отметил, что ультиматумов со стороны лиц, которые представляли интересы Кремля, было немало. Эти представители активно коммуницировали с Путиным, но при этом пытались выступать посредниками якобы от имени Украины. Подобных попыток и платформ для передачи таких сигналов было много.

"Решением своим СНБО я, в принципе, сделал то, что и так говорит Конституция Украины, что именно я могу выполнять, именно я выполняю эту миссию согласно Конституции Украины. И никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Согласно Конституции Украины это мои права и обязанности. Поэтому именно я и представляю интерес нашего государства", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что для предотвращения сепаратизма были приняты соответствующие решения СНБО, которыми, в частности, были отстранены такие лица, как Новинский и Медведчук, из политического процесса. Все они, по его словам, рано или поздно будут отвечать за свои действия.

Президент подчеркнул, что не поддается внешнему давлению и не действует по указаниям Москвы, а утверждение о необходимости отмены каких-то его решений - это лишь очередное продвижение российского нарратива.

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