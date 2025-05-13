'Россию ждут последствия': в Германии пригрозили Путину из-за переговоров

Страну-агрессора Россию ждут последствия, если Путин оставит в Стамбуле "пустой стул", заявил глава МИД Германии.

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В Германии пригрозили Путину из-за переговоров/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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Глава МИД Германии пригрозил Путину из-за переговоров

Он заявил, что Россию ждут последствия, если Путин не прибудет на переговоры в Стамбул

Российский диктатор Владимир Путин должен прибыть на переговоры с Украиной 15 мая в Турции, если он заинтересован в мире.

Если глава Кремля не сделает этого, то страну-агрессора Россию будут ожидать последствия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Tagesschau.

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"Россия не должна оставлять там (в Стамбуле, - ред.) пустой стул, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", - заявил глава немецкого МИД.

Он подчеркнул, что Москву будут ожидать последствия, если Кремль откажется от предложения о переговорах, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, Вадефуль отметил, что Берлин "не позволит России просто продолжать эту войну".

В то же время глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал усилить санкции против РФ и увеличить поддержку Украины. Писториус подчеркнул, что Путин "ведет себя как всегда" в отношении дискуссий об установлении режима прекращения огня и переговоров по мирному урегулированию войны.

Переговоры Украины и России в Стамбуле - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Как стало известно, Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным. Турция подтвердила готовность принять переговоры на своей территории. Зеленский готов прибыть на переговоры с Путиным в Турции, Кремль пока молчит.

Позже стало известно, что Трамп поставил ультиматум Украине и РФ - Виткофф рассказал, что требуют США. США не начинали эту войну, но хотят помочь ее завершить через прекращение огня, заявил Стив Уиткофф.

Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил свое участие в переговорах в Турции, зато Путин не спешит этого делать.

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