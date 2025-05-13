Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

США не начинали эту войну, но хотят помочь ее завершить через прекращение огня, заявил Стив Уиткофф.

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Трамп требует прямых переговоров между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Уиткоффа:

Альтернативы мирному урегулированию здесь плохие для всех

Прямые переговоры между Украиной и РФ должны состояться как можно скорее

Трамп фактически поставил ультиматум - либо переговоры, либо выход США из переговорного процесса

Президент США Дональд Трамп настаивает на прямом диалоге между Киевом и Москвой для завершения войны в Украине. Если стороны не согласятся на переговоры в ближайшее время, США могут выйти из процесса мирного урегулирования. Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

"Я думаю, что россияне на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это означает для них. Наша задача - собрать их вместе в комнате и показать им, что альтернативы мирному урегулированию здесь плохие для всех. Это наша работа", - отметил Уиткофф.

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По его словам, "это глупая война" и она бы никогда не произошла, если бы в 2022 году Дональд Трамп оставался в Белом доме. По мнению Уиткоффа, единственный путь к завершению войны - это прямые переговоры между Киевом и Москвой. США, со своей стороны, готовы выступить посредником, но лишь при условии, что обе стороны согласятся на диалог.

"Мы должны собрать всех в одной комнате. Решения работают, когда есть прямые переговоры. Нам нужно посадить украинцев и россиян за один стол. Сейчас это была жестокая война - они не любят друг друга. Мы должны это изменить. Мы должны заставить всех думать, что ответственный способ решения этой проблемы - это дипломатическое решение. Если вы этого хотите, если вы, Россия, этого хотите, если вы верите в преимущества для вашего общества от прекращения этой войны, и вы, Украина, тоже этого хотите, нам нужно физически собрать вас в одной комнате", - заявил спецпосланник Трампа.

Как отметил Уиткофф, Трамп фактически поставил ультиматум Киеву и Москве: либо они садятся за стол переговоров в ближайшее время, либо США перестанут участвовать в попытках мирного урегулирования. Вашингтон убежден, что переговоры между обеими сторонами должны состояться - "чем быстрее, тем лучше".

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать", - сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что это не война США, однако Трамп хочет помочь ее завершить. По словам Уиткоффа, сделать это нужно путем прекращения огня.

"Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее прекратить. Это происходит из-за прекращения огня - все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы здесь, и я думаю, что мы можем", - подчеркнул политик.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле - главное

Как ранее сообщал Главред, 11 мая российский диктатор Владимир Путин объявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать инициированное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое планировалось начать с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах. Он также подчеркнул, что ожидает полного и безусловного прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, надеется на успешный результат предстоящей встречи и хочет присутствовать на переговорах в Стамбуле. Также он заявил, что верит в то, что Россия в конце концов согласится на предложенное 30-дневное прекращение огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин готов к переговорам с Украиной. При этом он заявил, что "язык ультиматумов неприемлем для России".

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что на переговорах 15 мая в Стамбуле Россия и Украина могут достичь прогресса. Для этого, по его словам, украинская сторона должна отказаться от любых ультиматумов и быть готовой искать компромиссы.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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