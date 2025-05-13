Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

Руслана Заклинская
13 мая 2025, 09:56
280
США не начинали эту войну, но хотят помочь ее завершить через прекращение огня, заявил Стив Уиткофф.
Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США
Трамп требует прямых переговоров между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Уиткоффа:

  • Альтернативы мирному урегулированию здесь плохие для всех
  • Прямые переговоры между Украиной и РФ должны состояться как можно скорее
  • Трамп фактически поставил ультиматум - либо переговоры, либо выход США из переговорного процесса

Президент США Дональд Трамп настаивает на прямом диалоге между Киевом и Москвой для завершения войны в Украине. Если стороны не согласятся на переговоры в ближайшее время, США могут выйти из процесса мирного урегулирования. Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

"Я думаю, что россияне на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это означает для них. Наша задача - собрать их вместе в комнате и показать им, что альтернативы мирному урегулированию здесь плохие для всех. Это наша работа", - отметил Уиткофф.

видео дня

По его словам, "это глупая война" и она бы никогда не произошла, если бы в 2022 году Дональд Трамп оставался в Белом доме. По мнению Уиткоффа, единственный путь к завершению войны - это прямые переговоры между Киевом и Москвой. США, со своей стороны, готовы выступить посредником, но лишь при условии, что обе стороны согласятся на диалог.

"Мы должны собрать всех в одной комнате. Решения работают, когда есть прямые переговоры. Нам нужно посадить украинцев и россиян за один стол. Сейчас это была жестокая война - они не любят друг друга. Мы должны это изменить. Мы должны заставить всех думать, что ответственный способ решения этой проблемы - это дипломатическое решение. Если вы этого хотите, если вы, Россия, этого хотите, если вы верите в преимущества для вашего общества от прекращения этой войны, и вы, Украина, тоже этого хотите, нам нужно физически собрать вас в одной комнате", - заявил спецпосланник Трампа.

Как отметил Уиткофф, Трамп фактически поставил ультиматум Киеву и Москве: либо они садятся за стол переговоров в ближайшее время, либо США перестанут участвовать в попытках мирного урегулирования. Вашингтон убежден, что переговоры между обеими сторонами должны состояться - "чем быстрее, тем лучше".

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать", - сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что это не война США, однако Трамп хочет помочь ее завершить. По словам Уиткоффа, сделать это нужно путем прекращения огня.

"Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее прекратить. Это происходит из-за прекращения огня - все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы здесь, и я думаю, что мы можем", - подчеркнул политик.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле - главное

Как ранее сообщал Главред, 11 мая российский диктатор Владимир Путин объявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать инициированное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое планировалось начать с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах. Он также подчеркнул, что ожидает полного и безусловного прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, надеется на успешный результат предстоящей встречи и хочет присутствовать на переговорах в Стамбуле. Также он заявил, что верит в то, что Россия в конце концов согласится на предложенное 30-дневное прекращение огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин готов к переговорам с Украиной. При этом он заявил, что "язык ультиматумов неприемлем для России".

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что на переговорах 15 мая в Стамбуле Россия и Украина могут достичь прогресса. Для этого, по его словам, украинская сторона должна отказаться от любых ультиматумов и быть готовой искать компромиссы.

Читайте также:

Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры переговоры в Стамбуле
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

09:56Война
Сделка по недрам со США не принесет результатов в ближайшее 10-15 лет - FT

Сделка по недрам со США не принесет результатов в ближайшее 10-15 лет - FT

09:33Украина
Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса

Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса

08:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Стоцкая закатала праздник для дочери - копии Киркорова: как она выглядит

Стоцкая закатала праздник для дочери - копии Киркорова: как она выглядит

Чем отличаются девушки: только ответят за 19 секунд

Чем отличаются девушки: только ответят за 19 секунд

Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

Китайский гороскоп на сегодня 13 мая: Змеям - несчастный случай, Лошадям - ссора

Китайский гороскоп на сегодня 13 мая: Змеям - несчастный случай, Лошадям - ссора

Последние новости

10:45

3 знака зодиака, которым повезет до конца мая

10:42

Повышение тарифов на холодную воду в Украине началось: Попенко указал на нюанс

10:42

ЕС готовит способ обхода вето Венгрии для введения санкций против РФ – FT

10:36

Состоится ли встреча Зеленского и Путина в Турции: в ISW указали на важные нюансы

10:17

"Трещины в отношениях": что произошло между Фреймут и Притулой на самом деле

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:56

Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

09:33

Сделка по недрам со США не принесет результатов в ближайшее 10-15 лет - FT

09:29

Путин может напасть на Запад: в Бундестаге назвали сроки

09:17

"Отвечает за себя сама": сестра Софии Ротару впервые выдала правду об ее позиции

Реклама
09:14

Голливуд в шоке: Леонардо Ди Каприо собрался жениться

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

08:55

Евровидение 2025 - где смотреть первый полуфинал

08:48

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

У Трампа есть способ уничтожить оружейный бизнес РФ - The Telegraph

08:38

Гороскоп Таро на сегодня 13 мая: Близнецам - быть осторожными, Водолеям придется выбирать

08:24

Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса

08:10

"Мирный" план Путина: эскалация войнымнение

08:06

"Данного персонажа изучат": что грозит Валерию Меладзе в Латвии

07:43

Европа поставила на паузу решение о санкциях против РФ: в Bloomberg назвали причину

06:56

В Лондоне состоялся саммит по Украине: что решили страны группы Веймар+

Реклама
06:10

МИД Китая поддержал идею 30-дневного перемирия: что это значит?мнение

06:00

С секретным ингредиентом - рецепт идеального запеченного картофеля

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с дельфином за 11 секунд

05:15

Видели все, но причину знают единицы: кто и почему стучит по колесам поездаВидео

04:35

Что такое "осоння": лишь единицы знают точный ответВидео

04:00

Видели почти все украинцы: что означает фонтан на банкноте 500 гривенВидео

03:42

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

02:30

"Война продолжится": мрачный прогноз генерала-разведчика о переговорах в Турции

02:04

В столице Ливии раздается стрельба: СМИ раскрыли причину столкновенийВидео

01:30

Брат Кейт Миддлтон впервые рассказал, как семья справлялась с ее онкологией

01:09

Авто тратит больше, чем надо: эксперт поделился советами, как сэкономить топливо

00:17

Брюссель согласовал дополнительное финансирование для Украины: СМИ раскрыли сумму

12 мая, понедельник
23:37

В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

23:29

Звягель вернулся к своим корням: как менялось название города на протяжении вековВидео

22:39

РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

22:38

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

22:33

РФ готовит массированную атаку: эксперт предупредил об угрозе удара "Орешником"

22:13

Бен Аффлек ревнует бывшую девушку к Тому Крузу - детали

22:02

"Об этом никто не говорил": настоящая причина ДТП, в котором погибла Поплавская

22:00

Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:31

Гербициды - эффективный способ борьбы с сорняками на огороде

21:28

Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным: что известно

21:03

Китай может заменить США в мирном процессе - к чему следует готовиться Украине

20:50

Неожиданные изменения цен на овощи и фрукты: чего ожидать покупателям на этой неделе

20:27

Знают единицы: что означают буквы S и B на рычаге переключения передач в авто

20:08

Поляки начали "блокаду" на границе с Украиной: в ГПСУ сказали, где перекрыто движение

19:56

Рекордный кэшбэк от государства: какую сумму получили украинцы за март

19:47

Евровидение-2025: прогнозы букмекеров для Украины осторожно оптимистичны

19:40

Украину накрывает мощная непогода: будут лить дожди с мокрым снегом

19:35

АЭС проходят ремонты: эксперт объяснил, в каком случае свет могут выключать снова

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять