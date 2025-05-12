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Трамп может поехать в Стамбул на переговоры Зеленского и Путина - что известно

Юрий Берендий
12 мая 2025, 17:49
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Президент США Дональд Трамп выразил позитивные ожидания от переговоров в Стамбуле 15 мая между Украиной и РФ и заявил о своем возможном участии.
Трамп может поехать в Стамбул на переговоры Зеленского и Путина - что известно
Трамп сделал громкое заявление о переговорах в Стамбуле / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп может лично прибыть в Стамбул для переговоров между Украиной и РФ
  • Россия согласится на прекращение огня

Трамп может лично приехать в Стамбул 15 мая для участия в переговорах между президентом Украины Зеленским и российским диктатором и военным преступником Путиным. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, передает Clash Report.

По словам президента США, он надеется, что президент России также прибудет в Турцию для участия в переговорах.

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"Мы можем получить хорошие результаты от встречи в Стамбуле, я думаю, что оба лидера будут там. Я думал о поездке в Стамбул. Существует возможность, если я буду считать, что что-то действительно произойдет", - отметил он.

Кроме того, Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров в Стамбуле.

"Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти большие вещи", - сказал он.

Трамп также обратил внимание на масштаб потерь, заявив, что еженедельно в войне погибает около 5 тысяч российских и украинских военнослужащих.

"Они не американские солдаты, они из России и Украины, но они люди. Это - человеческие души, и их убивают на таком уровне, которого мы не видели со времен Второй мировой войны", - добавил американский президент.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности своей страны способствовать достижению прекращения огня и установлению устойчивого мира в Украине, в частности выступить площадкой для переговоров между Киевом и Москвой.

В ответ на предложение Путина, украинский президент Владимир Зеленский выступил с инициативой провести личную встречу с главой Кремля 15 мая в Турции. Как отмечает The Guardian, таким шагом Зеленский перехватил инициативу в дипломатическом процессе и усилил давление на Путина. Несмотря на активную риторику с обеих сторон, остается неясным, произошли ли существенные сдвиги в базовых позициях сторон.

Зеленский также подчеркнул готовность Украины к мирным переговорам в любом формате, но отметил, что в случае отказа России прекратить огонь, украинские силы будут отвечать симметрично.

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