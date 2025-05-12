Трамп может поехать в Стамбул на переговоры Зеленского и Путина - что известно

Ключевые тезисы:
- Трамп может лично прибыть в Стамбул для переговоров между Украиной и РФ
- Россия согласится на прекращение огня
Трамп может лично приехать в Стамбул 15 мая для участия в переговорах между президентом Украины Зеленским и российским диктатором и военным преступником Путиным. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, передает Clash Report.
По словам президента США, он надеется, что президент России также прибудет в Турцию для участия в переговорах.
"Мы можем получить хорошие результаты от встречи в Стамбуле, я думаю, что оба лидера будут там. Я думал о поездке в Стамбул. Существует возможность, если я буду считать, что что-то действительно произойдет", - отметил он.
Кроме того, Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.
Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров в Стамбуле.
"Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти большие вещи", - сказал он.
Трамп также обратил внимание на масштаб потерь, заявив, что еженедельно в войне погибает около 5 тысяч российских и украинских военнослужащих.
"Они не американские солдаты, они из России и Украины, но они люди. Это - человеческие души, и их убивают на таком уровне, которого мы не видели со времен Второй мировой войны", - добавил американский президент.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности своей страны способствовать достижению прекращения огня и установлению устойчивого мира в Украине, в частности выступить площадкой для переговоров между Киевом и Москвой.
В ответ на предложение Путина, украинский президент Владимир Зеленский выступил с инициативой провести личную встречу с главой Кремля 15 мая в Турции. Как отмечает The Guardian, таким шагом Зеленский перехватил инициативу в дипломатическом процессе и усилил давление на Путина. Несмотря на активную риторику с обеих сторон, остается неясным, произошли ли существенные сдвиги в базовых позициях сторон.
Зеленский также подчеркнул готовность Украины к мирным переговорам в любом формате, но отметил, что в случае отказа России прекратить огонь, украинские силы будут отвечать симметрично.
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