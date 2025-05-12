Мошенничество с банковскими карточками: сумма убытков растет

НБУ назвал самое распространенное мошенничество с банковскими картами.

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НБУ назвал самое распространенное мошенничество с картами / коллаж: Главред, фото: БЭБ, УНИАН

Кратко:

Всего в 2024 году было зафиксировано до 270 тысяч незаконных операций

Выросла доля мошеннических операций через Интернет

В 2024 году количество случаев мошенничества с банковскими картами снизилось, убытки по ним - выросли. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в понедельник, 12 мая.

По данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт за 2024 год выросла на 37% до 1,1 млрд гривен.

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Это связано с ростом средней суммы одной незаконной операции на 39% по сравнению с 2023 годом (с 3065 гривен в 2023 году до 4247 гривен в 2024 году).

Всего в 2024 году было зафиксировано до 270 тысяч незаконных операций. На один миллион гривен, потраченных с помощью платежных карт, приходилось 176 гривен убытков от мошенничества.

Распределение по сумме убытков в зависимости от места проведения мошеннической операции в 2024 году изменилось: выросла доля мошеннических операций через Интернет - до 93% (в 2023 году было 86%).

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Соответственно 7% от общей суммы убытков нанесено через мошенничество в физических устройствах.

Средняя сумма одной незаконной операции в Интернете в прошлом году выросла в полтора раза (на 51%) и составила 4761 гривну (в 2023 году - 3150 гривен).

В 2024 году, как и ранее, подавляющее большинство мошеннических случаев вызвано социальной инженерией. То есть, когда клиенты самостоятельно раскрывают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций.

В прошлом году 84% от общей суммы всех убытков было вызвано социальной инженерией (в 2023 году этот показатель был 80%).

Мошеннические схемы с банками в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, накануне сообщалось о том, что украинцы получают сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.

Кроме этого, украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Мошенники звонят, выдавая себя за работников банка и утверждают, что с карты якобы были осуществлены несколько незначительных транзакций на территорию страны-агрессора в течение последних 20 минут.

Якобы от имени "Ощадбанка" украинцам массово присылаются сообщения о "задолженности по кредиту". Более того, как рассказали в Центре противодействия дезинформации, такие сообщения получают даже те, кто не является клиентом банка.

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