Украинцы получают сообщения о долгах в одном банке: какая причина

Кратко:
- Украинцам приходят сообщения о наличии долга в банке
- Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета
Мошенники придумали новую схему обмана украинцев - они присылают сообщения под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк и уверяют о наличии долга. Об этом говорится в сообщении на портале Минфин.
Так, в одном из сообщений мужчина рассказал, что сообщения от имени Ощадбанка начал регулярно получать месяц назад.
В каждом извещении говорилось о задолженности по кредиту перед финучреждением. Мужчина удивлен, ведь у него отсутствуют какие-либо активные счета в этом банке.
Он звонил в банк с соответствующей проблемой, где операторы подтвердили об отсутствии счетов, однако сообщения продолжают поступать.
"В общем, с начала апреля 2025 года начал получать регулярные смс с сообщениями о задолженности по кредиту, хотя активных счетов в банке не имею. Пробовал звонить на горячую линию уже 3 раза, подтверждали что по предоставленному номеру телефона активных счетов нет. Больше ничем не могут/не хотят помочь. Пробиться где-то выше или подать заявку на проверку или исправление ошибки просто нереально", - говорится в сообщении.
В то же время, некоторые пользователи на портале отметили, что так могут действовать мошенники, которые только называют себя Ощадбанком, поэтому посоветовали блокировать номер.
Банк - последние новости Украины
Как сообщал Главред, председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов заявил, что в Украине владельцы карт от Ощадбанка могут существенно сэкономить на доставке от Укрпочты.
Также известно, что с 1 апреля 2025 года для клиентов банка Ощадбанк изменились тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт.
Кроме того, мошенники придумали новую схему обмана клиентов ПриватБанка, маскируясь под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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