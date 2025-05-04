Украинцы получают сообщения о долгах в одном банке: какая причина

Мошенники могут называть должниками даже тех людей, у кого нет счета в банке.

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Сообщение о долгах в Ощадбанке / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украинцам приходят сообщения о наличии долга в банке

Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев - они присылают сообщения под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк и уверяют о наличии долга. Об этом говорится в сообщении на портале Минфин.

Так, в одном из сообщений мужчина рассказал, что сообщения от имени Ощадбанка начал регулярно получать месяц назад.

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В каждом извещении говорилось о задолженности по кредиту перед финучреждением. Мужчина удивлен, ведь у него отсутствуют какие-либо активные счета в этом банке.

Он звонил в банк с соответствующей проблемой, где операторы подтвердили об отсутствии счетов, однако сообщения продолжают поступать.

"В общем, с начала апреля 2025 года начал получать регулярные смс с сообщениями о задолженности по кредиту, хотя активных счетов в банке не имею. Пробовал звонить на горячую линию уже 3 раза, подтверждали что по предоставленному номеру телефона активных счетов нет. Больше ничем не могут/не хотят помочь. Пробиться где-то выше или подать заявку на проверку или исправление ошибки просто нереально", - говорится в сообщении.

В то же время, некоторые пользователи на портале отметили, что так могут действовать мошенники, которые только называют себя Ощадбанком, поэтому посоветовали блокировать номер.

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Как сообщал Главред, председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов заявил, что в Украине владельцы карт от Ощадбанка могут существенно сэкономить на доставке от Укрпочты.

Также известно, что с 1 апреля 2025 года для клиентов банка Ощадбанк изменились тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт.

Кроме того, мошенники придумали новую схему обмана клиентов ПриватБанка, маскируясь под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.

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