Рекордный обвал цен: в Украине может подешеветь популярный продукт

Овощ могут продавать дешевле 8,3 грн по нынешнему курсу.

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Цены на лук / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Цены на лук могут снизиться уже осенью 2025 года

На это может повлиять расширение посевных площадей и уменьшение расходов на транспортировку

В Украине ожидается снижение цены на лук уже осенью 2025 года. Об этом сообщают аналитики EastFruit, опираясь на опрос среди участников торговых площадок УкрОпт и EF Trade Platform.

Отмечается, что причиной прогнозируемого падения является ожидаемый рост урожая, стабилизация логистики и уменьшение импортной зависимости. Сейчас цены в супермаркетах колеблются от 25 до 33 грн/кг.

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Аналитики пишут, что в 2022 году рынок был сильно дестабилизирован войной - оккупация основных регионов выращивания лука привела к резкому дефициту. Как следствие, Украина была вынуждена импортировать дорогую продукцию, что повлекло резкий рост цен.

"В 2023-2024 годах ситуация постепенно стабилизировалась. В 2023 году средняя оптовая цена осенью составляла 7-8 грн/кг, а в 2024 - уже 9-10 грн/кг. Несмотря на колебания в гривнах, в долларах цены оставались на уровне 20-29 центов за килограмм", - говорится в сообщении.

Анонимный опрос, проведенный EastFruit, дал интересные результаты. Так, самым популярным стал вариант прогноза цены ниже 20 центов США за кг, то есть дешевле 8,3 грн по нынешнему курсу. Такой сценарий выбрали 29% респондентов - и это самый большой показатель среди всех вариантов. Это свидетельствует о высокой вероятности рекордного удешевления осенью 2025 года.

Также известны причины, которые могут этому способствовать:

улучшение погодных условий и, соответственно, больший урожай;

расширение посевных площадей по сравнению с предыдущими годами;

стабилизация логистики в пределах страны и уменьшение расходов на транспортировку;

снижение импортозависимости, что делает цены менее чувствительными к внешним рынкам.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отметила, что в апреле мировые цены на сливочное масло выросли на 2,9%, достигнув нового рекорда. Это уже третий месяц подряд, когда отмечается рост.

Также известно, что в Украине уже начали продавать первую клубнику. На рынках сейчас килограмм свежей ягоды стоит от 120 до 150 грн. В ближайшие недели ожидается удешевление, однако дешевой ягоды не будет. По прогнозам, цены могут упасть до 80-100 грн/кг в период пикового сбора.

В то же время, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заявил, что стоимость молодого картофеля на сегодня составляет 100 - 130 гривен за килограмм. Цена на него с каждой неделей будет уменьшаться вследствие увеличения предложения как отечественной, так и импортной продукции.

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