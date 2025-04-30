Цены зашкаливают: сколько придется платить украинцам за популярный продукт

Кратко:
- Через несколько недель в Украине начнет массово появляться молодой картофель
- Сейчас его стоимость составляет 100 - 130 гривен за килограмм
- На конец мая цена может варьироваться от 40 - 60 гривен за килограмм
Молодой картофель - это сезонный продукт, поэтому он начнет появляется в Украине преимущественно в середине мая и будет импортным. Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.
По его словам, активизация отечественного предложения начнется в начале июня.
"Однако малые объемы начнут появляться уже в ближайшие недели, но цена будет больше прошлогодней", - подчеркнул он.
Аналитик отметил, что стоимость молодого картофеля на сегодня составляет 100 - 130 гривен за килограмм. Цена на него с каждой неделей будет уменьшаться вследствие увеличения предложения как отечественной, так и импортной продукции.
Гопка также добавил, что на конец мая цена может варьироваться от 40 - 60 гривен за килограмм, однако сейчас еще рано прогнозировать, все будет зависеть от погодных условий и дальнейшей ситуации на потребительском рынке.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.
Также известно, что цены на фрукты в Украине продолжают расти. Абсолютными "рекордсменами" на рынке стали яблоки, которые поднялись в цене за год на 106,4%.
В то же время, в Украине снизились цены на нефасованные куриные яйца категории С1. Крупные супермаркеты продают их в среднем по 5,22 грн за штуку, что на 1,03 грн/штука дешевле, чем в начале месяца.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
"Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса.
Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia
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