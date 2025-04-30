Цены зашкаливают: сколько придется платить украинцам за популярный продукт

Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

https://glavred.info/economics/ceny-zashkalivayut-skolko-pridetsya-platit-ukraincam-za-populyarnyy-produkt-10660586.html Ссылка скопирована

Цены на молодой картофель / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Через несколько недель в Украине начнет массово появляться молодой картофель

Сейчас его стоимость составляет 100 - 130 гривен за килограмм

На конец мая цена может варьироваться от 40 - 60 гривен за килограмм

Молодой картофель - это сезонный продукт, поэтому он начнет появляется в Украине преимущественно в середине мая и будет импортным. Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.

По его словам, активизация отечественного предложения начнется в начале июня.

видео дня

"Однако малые объемы начнут появляться уже в ближайшие недели, но цена будет больше прошлогодней", - подчеркнул он.

Аналитик отметил, что стоимость молодого картофеля на сегодня составляет 100 - 130 гривен за килограмм. Цена на него с каждой неделей будет уменьшаться вследствие увеличения предложения как отечественной, так и импортной продукции.

Гопка также добавил, что на конец мая цена может варьироваться от 40 - 60 гривен за килограмм, однако сейчас еще рано прогнозировать, все будет зависеть от погодных условий и дальнейшей ситуации на потребительском рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

Также известно, что цены на фрукты в Украине продолжают расти. Абсолютными "рекордсменами" на рынке стали яблоки, которые поднялись в цене за год на 106,4%.

В то же время, в Украине снизились цены на нефасованные куриные яйца категории С1. Крупные супермаркеты продают их в среднем по 5,22 грн за штуку, что на 1,03 грн/штука дешевле, чем в начале месяца.

Читайте также:

Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? "Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред