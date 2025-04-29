Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

Кратко:
- Подсолнечное масло продолжает дорожать
- Его стоимость выросла в среднем на 1-2 гривны за бутылку
В Украине продолжают расти цены на подсолнечное масло. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Так, по последним данным, в апреле 2025 года наблюдается заметный рост цен на основные продукты питания по сравнению с мартом. В частности, подсолнечное масло демонстрирует устойчивую тенденцию к подорожанию, что вызывает беспокойство среди потребителей.
Отмечается, что стоимость подсолнечного масла популярных марок "Олейна" и "Щедрый Дар" выросла в среднем на 1-2 гривны за бутылку объемом 850 мл.
Если в марте средняя цена на масло "Олейна" составляла 78,36 грн, то теперь она достигла 79,82 грн. В то же время, масло "Щедрый Дар" подорожало с 79,92 грн до 80,66 грн.
Стоит заметить, что самые выгодные цены на подсолнечное масло наблюдаются в сети супермаркетов Novus, где "Олейна" стоит 74,99 грн.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цены на яйца в Украине могут продолжить снижаться. В частности, уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%.
Также известно, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается постепенное повышение цен на хлеб. Однако, рост стоимости будет умеренным - ежемесячное повышение цен будет колебаться в пределах 1,5-1,8%.
Кроме того, цена на тепличные огурцы в Украине продолжает существенно падать. Эта тенденция уже продолжается не один день.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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