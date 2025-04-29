Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

В апреле наблюдается заметный рост цен на продукты питания.

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Цены на подсолнечное масло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Подсолнечное масло продолжает дорожать

Его стоимость выросла в среднем на 1-2 гривны за бутылку

В Украине продолжают расти цены на подсолнечное масло. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, по последним данным, в апреле 2025 года наблюдается заметный рост цен на основные продукты питания по сравнению с мартом. В частности, подсолнечное масло демонстрирует устойчивую тенденцию к подорожанию, что вызывает беспокойство среди потребителей.

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Отмечается, что стоимость подсолнечного масла популярных марок "Олейна" и "Щедрый Дар" выросла в среднем на 1-2 гривны за бутылку объемом 850 мл.

Если в марте средняя цена на масло "Олейна" составляла 78,36 грн, то теперь она достигла 79,82 грн. В то же время, масло "Щедрый Дар" подорожало с 79,92 грн до 80,66 грн.

Цены на масло / фото: Минфин

Стоит заметить, что самые выгодные цены на подсолнечное масло наблюдаются в сети супермаркетов Novus, где "Олейна" стоит 74,99 грн.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на яйца в Украине могут продолжить снижаться. В частности, уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%.

Также известно, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается постепенное повышение цен на хлеб. Однако, рост стоимости будет умеренным - ежемесячное повышение цен будет колебаться в пределах 1,5-1,8%.

Кроме того, цена на тепличные огурцы в Украине продолжает существенно падать. Эта тенденция уже продолжается не один день.

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