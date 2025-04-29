Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

Мария Николишин
29 апреля 2025, 12:52
111
В апреле наблюдается заметный рост цен на продукты питания.
Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт
Цены на подсолнечное масло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Подсолнечное масло продолжает дорожать
  • Его стоимость выросла в среднем на 1-2 гривны за бутылку

В Украине продолжают расти цены на подсолнечное масло. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, по последним данным, в апреле 2025 года наблюдается заметный рост цен на основные продукты питания по сравнению с мартом. В частности, подсолнечное масло демонстрирует устойчивую тенденцию к подорожанию, что вызывает беспокойство среди потребителей.

видео дня

Отмечается, что стоимость подсолнечного масла популярных марок "Олейна" и "Щедрый Дар" выросла в среднем на 1-2 гривны за бутылку объемом 850 мл.

Если в марте средняя цена на масло "Олейна" составляла 78,36 грн, то теперь она достигла 79,82 грн. В то же время, масло "Щедрый Дар" подорожало с 79,92 грн до 80,66 грн.

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт
Цены на масло / фото: Минфин

Стоит заметить, что самые выгодные цены на подсолнечное масло наблюдаются в сети супермаркетов Novus, где "Олейна" стоит 74,99 грн.

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на яйца в Украине могут продолжить снижаться. В частности, уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%.

Также известно, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается постепенное повышение цен на хлеб. Однако, рост стоимости будет умеренным - ежемесячное повышение цен будет колебаться в пределах 1,5-1,8%.

Кроме того, цена на тепличные огурцы в Украине продолжает существенно падать. Эта тенденция уже продолжается не один день.

Читайте также:

Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минфин подсолнечное масло цены на продукты новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:14Украина
Потеплеет до +22 градусов: когда в Украине резко ударит летняя погода

Потеплеет до +22 градусов: когда в Украине резко ударит летняя погода

14:09Синоптик
Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая

13:25Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки во дворе исчезнут, если опрыскать их одним простым средством

Сорняки во дворе исчезнут, если опрыскать их одним простым средством

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

Последние новости

14:44

Разница колоссальная, но малоизвестная: чем отличается Майдан от площади

14:42

Медведев "пригрозил" ядерным оружием двум странам НАТО

14:36

"Безусловно использую": Тина Кароль сделала признание про уколы красоты

14:34

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

14:26

Новые лица в Минобороны: кто попал в команду Умерова

Будет скакать напряжение, но есть шанс избежать отключений: Александр Харченко - о лете 2025 годаБудет скакать напряжение, но есть шанс избежать отключений: Александр Харченко - о лете 2025 года
14:14

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:09

Потеплеет до +22 градусов: когда в Украине резко ударит летняя погода

13:56

Кейт Миддлтон снова дала повод думать о том, что ей стало хуже

13:45

Откуда на самом деле взяли идею "хрущевок": эксперт дал не ожидаемый ответВидео

Реклама
13:43

Доллар продолжит расти: украинцам сказали, каким будет курс в ближайшие дни

13:36

Кабмин принял решение, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в мае

13:25

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая

13:21

У Путина разразились заявлением о "планах НАТО по захвату" области в России

12:59

Рецепт идеального шашлыка, который тает во рту - маринуется всего часВидео

12:52

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

12:46

Лидер рок-группы Хейтспіч рассказал, где служит и как выбирал должность

12:43

Китай предложил путь к миру в Украине: что заявили в Пекине

12:24

План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

12:16

ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины: кто может получить зеленый свет

12:08

Кошка может говорить к человеку: что означает мяуканье кота, его виды и значениеВидео

Реклама
12:01

Аурика Ротару раскрыла реальную позицию Софии Ротару и где она находится

12:01

"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

11:55

Новая почта изменила тарифы доставки посылок: сколько теперь нужно платить

11:43

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

11:32

Заморозки повредили сады в Украине: какие ягоды и фрукты будут в дефиците

11:27

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньшеВидео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 30 апреля: Быкам - переедание, Тиграм - разлука

11:02

Макрон рассказал о роли встречи Зеленского и Трампа: СМИ обнародовали детали

10:52

В Украине переписали цены на ряд продуктов: что подорожало больше всего

10:45

"Дала жару": Николь Кидман в черном боди ошарашила стройной фигуройВидео

10:09

Жара, грозы и заморозки: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в мае

10:07

Тодоренко беременна третьим: путинистка Валерия "слила" секрет запроданки

10:06

Огонь расплаты: ВСУ разбомбили важную переправу оккупантов на Луганщине

09:33

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

09:13

Укрепление доллара в Украине: каким будет курс американской валюты

09:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

09:02

Не 24 августа: историк назвал настоящую дату Дня Независимости УкраиныВидео

08:59

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

"Хотим окончания войны": в ООН отреагировали на путинское "перемирие"

08:28

Очередное "перемирие"… ради войнымнение

Реклама
08:16

Трамп поделился мыслями о Зеленском и Путине: ключевые моменты интервью

08:13

"Попалась": Леся Никитюк впервые показала округлый животик

08:10

После 9 мая для Путина ситуация резко изменитсямнение

07:50

Зачем Путину "перемирие" на День победы: в ISW назвали главные цели Кремля

07:29

Советский пережиток, или нет: почему в Украине не празднуют День труда

06:41

Переговоры о завершении войны в Украине в самом разгаре: Вэнс оценил шансы на успех

05:55

Гороскоп на завтра 30 апреля: Львам - радостная новость, Ракам - важное решение

05:50

Необычная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с японкой за 33 секунды

05:23

В мире заканчивается скумбрия: эксперты рассказали, чем заменить рыбу

04:45

Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль": какой ошибки стоит избегатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять