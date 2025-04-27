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Цены упадут на 25%: в Украине резко снижается стоимость популярного продукта

Руслана Заклинская
27 апреля 2025, 18:25
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В мае цены могут снизиться еще на 25% из-за увеличения предложения из частных хозяйств.
Цены упадут на 25%: в Украине резко снижается стоимость популярного продукта
После Пасхи цены на популярный продукт в Украине снизились / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине снизились цены на нефасованные куриные яйца категории С1
  • В крупных супермаркетах цена составляет в среднем 5,22 грн за штуку (52,2 грн за десяток)
  • В мае цены могут снизиться еще на 25%

В Украине снизились цены на нефасованные куриные яйца категории С1. Крупные супермаркеты продают их в среднем по 5,22 грн за штуку (52,2 грн за десяток), что на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевле, чем в начале месяца. Об этом свидетельствует мониторинг OBOZ.UA.

В то же время нынешние цены ниже по сравнению с ценами перед Пасхой, когда яйца стоили на 0,04 грн/штука (0,4 грн/десяток) больше. Также стоимость яиц в Украине сейчас на 0,62 грн/штука (6,2 грн/десяток) ниже, чем было в середине марта.

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Аналитики Ukrainian Agribusiness Club прогнозируют, что цены на яйца в Украине могут продолжить снижаться. По их словам, после пасхального ажиотажа спрос на продукт снизится.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%", - отметили аналитики.

Согласно мониторингу, яйца в украинских супермаркетах можно приобрести по таким ценам:

  • Auchan - 5,1 грн/шт. (51 грн/десяток)
  • Novus - 4,81 грн/шт. (48,1 грн/десяток)
  • МегаМаркет - 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток)
  • ЭКОмаркет - 4,74 грн/шт. (47,4 грн/десяток, акционная цена)

В общем, цена на яйца варьируется от 4,81 до 6,2 грн за штуку в разных сетях.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине в ближайшие месяцы ожидается постепенное повышение цен на хлеб на 1,5-1,8% ежемесячно. Резких скачков стоимости не предвидится, пояснил Олег Пендзин.

Также в мае ожидается незначительное снижение цен на овощи - до 7% по сравнению с апрелем. Это обусловлено увеличением предложения тепличных овощей, в частности капусты и моркови. Цена на картофель может снизиться до 30 грн/кг (-8%). Снижение цен также коснется салатных овощей.

Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине на данный момент остаются изменчивыми. Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Наталья Копытец отметила, что после праздников ожидается снижение цен на говядину и свинину до 3%.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?

"Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса.

Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

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