Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Кратко:
- Зафиксирован технический сбой в Ощадбанке
- Бесконтактная оплата проезда на турникетах метро недоступна
- Рассчитаться карточкой в магазинах, метро и других местах пока тоже невозможно
Утром, 26 апреля, из-за технического сбоя в Ощадбанке временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве. Об этом сообщает КГГА.
Отмечается, что сейчас специалисты банка работают над устранением неисправности.
По данным КГГА, оплатить проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажным qr-билетом.
В то же время, в соцсетях пишут, что по всей Украине зафиксирован масштабный сбой платежных систем - рассчитаться карточкой в магазинах, метро и других местах пока невозможно.
Сбой в Дії
Также наблюдаются проблемы в работе приложения Дія. При входе украинцам показывает ошибку.
В пресс-службе Дії сообщили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.
"Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.
Сбой в Новой почте
Кроме того, есть сообщения о сбое в работе приложения Новой почты. В компании сообщили, что сервисы Новой почты временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.
"Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 субботы, 26 апреля, проблема устраняется. Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем оповещать дополнительно", - говорится в сообщении.
Реакция нардепа
Народный депутат Александр Федиенко заявил, что сегодня украинцам не помешают бумажные документы.
"Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который обслуживал финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее", - написал он.
Напомним, как сообщал Главред, 23 марта в Укрзализныце произошел массовый технический сбой, из-за которого перестали работать онлайн сервисы. Купить билеты в приложении или на сайте было невозможно.
22 декабря 2024 года страна-агрессор Россия осуществила масштабную хакерскую атаку на украинские реестры. В частности, россияне украли информацию из Государственного реестра актов гражданского состояния.
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Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
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