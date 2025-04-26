Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Специалисты работают над устранением неисправности.

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Технический сбой в Ощадбанке / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

Зафиксирован технический сбой в Ощадбанке

Бесконтактная оплата проезда на турникетах метро недоступна

Рассчитаться карточкой в магазинах, метро и других местах пока тоже невозможно

Утром, 26 апреля, из-за технического сбоя в Ощадбанке временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве. Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что сейчас специалисты банка работают над устранением неисправности.

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По данным КГГА, оплатить проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

В то же время, в соцсетях пишут, что по всей Украине зафиксирован масштабный сбой платежных систем - рассчитаться карточкой в магазинах, метро и других местах пока невозможно.

Сбой в Дії

Также наблюдаются проблемы в работе приложения Дія. При входе украинцам показывает ошибку.

В пресс-службе Дії сообщили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.

"Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

Сбой в Новой почте

Кроме того, есть сообщения о сбое в работе приложения Новой почты. В компании сообщили, что сервисы Новой почты временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.

"Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 субботы, 26 апреля, проблема устраняется. Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем оповещать дополнительно", - говорится в сообщении.

Реакция нардепа

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что сегодня украинцам не помешают бумажные документы.

"Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который обслуживал финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее", - написал он.

Напомним, как сообщал Главред, 23 марта в Укрзализныце произошел массовый технический сбой, из-за которого перестали работать онлайн сервисы. Купить билеты в приложении или на сайте было невозможно.

22 декабря 2024 года страна-агрессор Россия осуществила масштабную хакерскую атаку на украинские реестры. В частности, россияне украли информацию из Государственного реестра актов гражданского состояния.

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