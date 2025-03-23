Невозможно приобрести билеты: в Укрзализныце массовый сбой, названа дата восстановления

Из-за массового технического сбоя невозможно приобрести или вернуть билеты онлайн.

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В Укрзализныце произошел массовый сбой / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

В Укрзализныце произошел массовый технический сбой, из-за которого перестали работать онлайн сервисы. До сих пор невозможно приобрести билеты в приложении или на сайте. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На время восстановления онлайн-сервисов Укрзализныця временно открыла продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляющиеся 23 и 24 марта. Такие продажи будут доступны до момента восстановления систем.

Следует отметить, что также не работает приобретение билетов через сервис Армия+. Военнослужащие могут воспользоваться такими вариантами:

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оформить билеты во всех кассах вокзалов по стране (приоритетно в кассах для военных);

оформить проезд на борту с помощью начальника поезда.

Через электронную почту Укрзализныци можно срочно оформить вагоны для лиц с инвалидностью, забронировать сопровождение на вокзале или лаундж. Также можно оформить групповые перевозки или автомобилевозы на 23-24 марта.

"Сегодня наши кассы и кассиры по всей стране, дежурные по вокзалу, вокзальные "ангелы", поездные бригады, работники станций приняли на себя повышенную нагрузку. Чтобы, пока идет восстановление онлайн-сервисов, движение ни на минуту не останавливалось и все могли ехать", - говорится в сообщении.

Вернуть билет на проезд 23-24 марта можно онлайн через электронную почту. Следует прислать скан-копию или фото билета, а также контактный номер. В компании обещают обработать заявку о возврате средств в течение 3 суток с момента возобновления работы системы.

"Специалисты работают круглосуточно, чтобы уже завтра в первой половине дня дать приятные обновления. Спасибо за ваше терпение и теплые слова поддержки. Продолжаем работу", - говорится в сообщении.

Хакерские атаки на ресурсы РФ - последние новости

Как писал Главред, хакерская группа, которая якобы связана с Украиной, 7 октября совершила кибератаку на российскую государственную инфраструктуру медиа. Российские власти назвали ее "беспрецедентной".

Более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали специалисты ГУР МО с 23 по 26 сентября. В результате успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на военных, административных и финансовых серверах.

7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны. В результате получен доступ к 14 серверам, уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии атакованных объектов.

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