Мощная кибератака ГУР: хакеры "положили" десятки целей в РФ – СМИ

По российской цифровой инфраструктуре, которая использовалась для поддержки военной агрессии РФ против Украины, был нанесен удар киберспециалистами Главного управления разведки Минобороны.
На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
Уточняется, что в банках РФ признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы" и преодолеть ее последствия.
Что известно о кибератаке ГУР
Подчеркивается, что онлайн-сервисы финансовых учреждений в РФ уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками. Поэтому клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить какие-либо другие финансовые операции.
Какие банковские учреждения попали под киберудар:
- Альфа банк;
- СебрБанк;
- Райффайзен банк;
- ВТБ Банк;
- РСХБ Банк;
- Росбанк;
- Газпромбанк;
- Т-банк;
- иБанк;
- Прмсвязьбанк;
- Почта Банк.
Новые цели кибератаки ГУР:
- российский интернет-сервис для размещения объявлений "Авито";
- российская соцсеть VK;
- мессенжер Discord;
- Система быстрых платежей СБП;
- Национальная система платежных карт НСПК;
- ресурс кино-видео просмотра Lampa.
Какие интернет-провайдеры РФ были атакованы украинскими киберспециалистами:
- Билайн;
- Мегафон;
- МТС;
- Теле2;
- Ростелеком.
По данным источников в ГУР МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Хакерские атаки - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.
Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
Кто такой хакер
Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.
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