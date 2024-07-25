Мощная кибератака ГУР: хакеры "положили" десятки целей в РФ – СМИ

На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы.

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Хакеры ГУР атаковали инфраструктуру РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

По российской цифровой инфраструктуре, которая использовалась для поддержки военной агрессии РФ против Украины, был нанесен удар киберспециалистами Главного управления разведки Минобороны.

На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Уточняется, что в банках РФ признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы" и преодолеть ее последствия.

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Что известно о кибератаке ГУР

Подчеркивается, что онлайн-сервисы финансовых учреждений в РФ уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками. Поэтому клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить какие-либо другие финансовые операции.

Какие банковские учреждения попали под киберудар:

Альфа банк;

СебрБанк;

Райффайзен банк;

ВТБ Банк;

РСХБ Банк;

Росбанк;

Газпромбанк;

Т-банк;

иБанк;

Прмсвязьбанк;

Почта Банк.

Новые цели кибератаки ГУР:

российский интернет-сервис для размещения объявлений "Авито";

российская соцсеть VK;

мессенжер Discord;

Система быстрых платежей СБП;

Национальная система платежных карт НСПК;

ресурс кино-видео просмотра Lampa.

Какие интернет-провайдеры РФ были атакованы украинскими киберспециалистами:

Билайн;

Мегафон;

МТС;

Теле2;

Ростелеком.

По данным источников в ГУР МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Хакерские атаки - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.

Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Кто такой хакер Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.

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