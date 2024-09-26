Не отыщет даже опытный хакер: как стопроцентно убрать историю поиска в Гугл

Где в Google история поиска - сохраняет ли Гугл историю вашего поиска.

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Как сделать так, чтобы история поиска не сохранялась / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/JESHOOTS-com

Ежедневно пользователи вводят запросы в поисковик Google для получения той или иной информации. При необходимости просмотра действий необходимо просто открыть страницу аккаунта пользователя в Google.

На панели навигации слева нажмите "Данные и конфиденциальность", а в разделе "Настройки сохранения истории" активируйте "Мои действия". Стоит помнить о том, что функция предоставляет возможность найти интересующую информацию о действии по дате и времени (все действия отсортированы в хронологическом порядке).

Как удалить данные о действиях в Google

На Вашем устройстве активируйте страницу myactivity.google.com. Затем опуститесь вниз до списка действий. При необходимости отфильтруйте список (рассортировав по дате и продукту) и нажмите – удалить.

Что такое Google? Google - американская публичная транснациональная корпорация, которую основали в 1998 году аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин. Самый популярный поисковый сервис по состоянию на 2021 год, имеет в собственности, в частности, YouTube и Blogger. Штаб-квартира корпорации расположена в Кремниевой долине, представительства компании также есть в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии, пишет Википедия.

Как удалить историю поисковых запросов в Google

Откройте приложение Google на Вашем телефоне или планшете и активируйте значок профиля История поиска в правом верхнем углу экрана. Затем будет необходимо отобрать ненужные данные. После чего нажмите "Удалить" над историей поисковых запросов.

Как удалить из истории Google Chrome один сайт

Производитель предусмотрел возможность удаления поискового запроса даже одного сайта. Для этого откройте браузер Chrome и перейдите в раздел История. Затем установите флажки напротив выбранной записи и после этого активируйте в правом верхнем углу страницы кнопку "Удалить".

Как сделать так, чтобы история поиска не сохранялась

Для этого необходимо перейти на страницу "Отслеживание действий". Если вход защищенный, потребуется ввести пароль от своего аккаунта в Google. После этого появится возможность активировать кнопку "Отключить" в разделе "История приложений и веб‑поиска".

Как скрыть историю в браузере

Для того, чтобы история запросов не сохранялась, рекомендуется использовать режим "невидимки". Он поможет уменьшить цифровой след пользователя. При его активации браузер не запоминает историю просмотров. Однако есть и минус – быстро найти случайно закрытую вкладку не выйдет.

В браузере Chrome – режим "Инкогнито";

В браузерах Firefox и Safari – режим "Частный доступ";

В браузере Edge – режим InPrivate.

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