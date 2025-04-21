Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцам будут выделять 500 гривен на оплату коммуналки: как оформить помощь

Анна Косик
21 апреля 2025, 15:29
676
В одном из регионов украинцы могут получить помощь для покрытия коммунальных услуг.
Деньги, коммуналка
Помощь оказывают в безналичной форме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

  • Некоторые жители Днепра смогут получить финансовую помощь
  • Ежемесячно гражданам будут выделять от 500 до 700 гривен на покрытие коммунальных услуг
  • Для получения помощи нужно предоставить ряд документов

Выплату денежной помощи для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий населения ввели в Днепре, сообщают в Департаменте социальной политики городского совета.

Помощь предусмотрена для:

видео дня
  • семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
  • людей с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);
  • людей с инвалидностью II группы с детства.

Денежную помощь в городе будут предоставлять ежемесячно на каждого члена семьи с инвалидностью в размере 500 гривен - с апреля по октябрь и 700 гривен - с ноября по март.

Для того, чтобы оформить помощь нужно обратиться в управление соцзащиты населения в январе, заполнить соответствующее заявление и предоставить необходимые документы.

В госорган нужно принести копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью, справку о составе семьи, медицинские заключения или справку МСЭК, а также лицевой счет на оплату ЖКУ.

Заметим, что финансовую помощь не предоставляют в наличной форме, ее перечисляют непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики.

Денежная помощь в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинки из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских общин в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь.

Ранее стало известно, что некоторые украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Ее сумма составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период.

Накануне сообщалось, что украинцы, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь от государства по программе "Приют".

Больше новостей:

Что такое Департамент социальной политики Днепровского городского совета?

Департамент социальной политики Днепровского городского совета - это государственный орган, занимающийся вопросами социальной защиты населения, социальной поддержки ветеранов войны и труда, лиц пожилого возраста, инвалидов, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, малообеспеченных и других социально уязвимых слоев населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра комуналка коммунальные платежки новости Украины денежная помощь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

16:04Украина
Чем запомнился Папа Римский Франциск: самые громкие заявления об Украине

Чем запомнился Папа Римский Франциск: самые громкие заявления об Украине

15:46Мир
Зачем на самом деле Путин объявил "Пасхальное перемирие": в СНБО раскрыли сценарий

Зачем на самом деле Путин объявил "Пасхальное перемирие": в СНБО раскрыли сценарий

15:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

Последние новости

16:04

Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

16:04

Цены на топливо в Украине упадут на 2-3 гривны за литр: эксперт озвучил условие

16:00

Первая неделя после Пасхи: что нельзя делать в Светлую седмицу

15:54

Фортуна ворвется успехом: 4 знака, которым повезет больше всего до начала мая

15:46

Чем запомнился Папа Римский Франциск: самые громкие заявления об Украине

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарЭкономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар
15:43

Маскировались под ТЦК и похищали людей: в Одессе задержали трех псевдовоенных

15:38

Зачем на самом деле Путин объявил "Пасхальное перемирие": в СНБО раскрыли сценарий

15:29

Украинцам будут выделять 500 гривен на оплату коммуналки: как оформить помощь

15:04

Сколько часов должна спать собака: ветеринар дал неожиданный ответ

Реклама
14:30

Как Москва представляет мир с Украиной: Кремль дал ответ на заявление Трампа

14:13

Светлый вторник: что можно и нельзя делать 22 апреля

14:12

Евровидение-2025: какое место Украина займет в финале конкурса

14:11

Цены подскочат: эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду

14:09

Конец света после смерти Папы: ученые нашли жуткое пророчество

14:06

"Молился за мир и украинцев": как в Украине и мире реагируют на сметь Папы Франциска

14:02

Наталка Денисенко сделала громкое заявление после известия о разводе с мужем

13:52

Где спрятана мышь: только гений увидит ее за 5 секунд

13:51

"Выглядел очень больным": Вэнс рассказал правду о последней встрече с Папой

13:31

Кто может стать следующим Папой Римским - список неожиданных кандидатов

13:22

"Произошел перелом": войска РФ начали отступление на стратегическом направлении

Реклама
13:02

Колебания доллара в Украине: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом

13:01

Придется платить почти вдвое больше: на какие овощи рекордно взлетели цены

12:53

Революционные изменения в закупках Минобороны: что изменится для наших инженеров

12:47

"На это нужно 2-3 года": Гончар сказал, что может развалить экономику РФВидео

12:36

Нужно всего 2 порошка: как за день избавиться от муравьев на участке

12:34

Папа Римский Франциск умер: как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать

12:25

Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

12:19

Украинцы могут увеличить пенсии на 50%: что для этого нужно

12:15

Любовь к танцам и степень по химии: 9 интересных фактов про Папу Римского Франциска

11:51

Статус инвалида войны не дадут автоматически: какие документы нужны

11:23

Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление

11:05

Крутое снижение цен в Украине: экономист рассказал, какие продукты подешевеют

11:02

Китайский гороскоп на завтра 22 апреля: Быкам - страдания, Тиграм - обиды

10:59

Умер Папа Римский Франциск: что известно

10:50

Война меняет население Украины: что говорят эксперты о демографических оценках

10:45

Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовьВидео

10:23

Армия РФ продвигались в "серой зоне" на Харьковщине во время "перемирия" - воин ВСУ

10:22

Почти 100 ракет и дронов РФ запустила по Украине после перемирия - ситуация в регионах

10:17

Вера Брежнева начала зарабатывать в РФ - детали

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

Реклама
09:26

Слегла: Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем

09:24

Может ли Украина отказаться от соглашения Трампа и Путина - Гончар раскрыл сценарийВидео

09:24

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

09:20

Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

09:16

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

08:25

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

08:24

США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали

08:14

4 знака зодиака, которые по-настоящему любят стареть

08:10

Вся правда относительно "прекращения огня"мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять