Украинцам будут выделять 500 гривен на оплату коммуналки: как оформить помощь

Основное:
- Некоторые жители Днепра смогут получить финансовую помощь
- Ежемесячно гражданам будут выделять от 500 до 700 гривен на покрытие коммунальных услуг
- Для получения помощи нужно предоставить ряд документов
Выплату денежной помощи для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий населения ввели в Днепре, сообщают в Департаменте социальной политики городского совета.
Помощь предусмотрена для:
- семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
- людей с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);
- людей с инвалидностью II группы с детства.
Денежную помощь в городе будут предоставлять ежемесячно на каждого члена семьи с инвалидностью в размере 500 гривен - с апреля по октябрь и 700 гривен - с ноября по март.
Для того, чтобы оформить помощь нужно обратиться в управление соцзащиты населения в январе, заполнить соответствующее заявление и предоставить необходимые документы.
В госорган нужно принести копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью, справку о составе семьи, медицинские заключения или справку МСЭК, а также лицевой счет на оплату ЖКУ.
Заметим, что финансовую помощь не предоставляют в наличной форме, ее перечисляют непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики.
Денежная помощь в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинки из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских общин в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь.
Ранее стало известно, что некоторые украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Ее сумма составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период.
Накануне сообщалось, что украинцы, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь от государства по программе "Приют".
Больше новостей:
- Придется платить почти вдвое больше: на какие овощи рекордно взлетели цены
- Колебания доллара в Украине: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом
- Цены подскочат: эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду
Что такое Департамент социальной политики Днепровского городского совета?
Департамент социальной политики Днепровского городского совета - это государственный орган, занимающийся вопросами социальной защиты населения, социальной поддержки ветеранов войны и труда, лиц пожилого возраста, инвалидов, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, малообеспеченных и других социально уязвимых слоев населения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред