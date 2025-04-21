Украинцам будут выделять 500 гривен на оплату коммуналки: как оформить помощь

В одном из регионов украинцы могут получить помощь для покрытия коммунальных услуг.

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Помощь оказывают в безналичной форме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

Некоторые жители Днепра смогут получить финансовую помощь

Ежемесячно гражданам будут выделять от 500 до 700 гривен на покрытие коммунальных услуг

Для получения помощи нужно предоставить ряд документов

Выплату денежной помощи для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий населения ввели в Днепре, сообщают в Департаменте социальной политики городского совета.

Помощь предусмотрена для:

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семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

людей с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);

людей с инвалидностью II группы с детства.

Денежную помощь в городе будут предоставлять ежемесячно на каждого члена семьи с инвалидностью в размере 500 гривен - с апреля по октябрь и 700 гривен - с ноября по март.

Для того, чтобы оформить помощь нужно обратиться в управление соцзащиты населения в январе, заполнить соответствующее заявление и предоставить необходимые документы.

В госорган нужно принести копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью, справку о составе семьи, медицинские заключения или справку МСЭК, а также лицевой счет на оплату ЖКУ.

Заметим, что финансовую помощь не предоставляют в наличной форме, ее перечисляют непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики.

Денежная помощь в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинки из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских общин в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь.

Ранее стало известно, что некоторые украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Ее сумма составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период.

Накануне сообщалось, что украинцы, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь от государства по программе "Приют".

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Что такое Департамент социальной политики Днепровского городского совета? Департамент социальной политики Днепровского городского совета - это государственный орган, занимающийся вопросами социальной защиты населения, социальной поддержки ветеранов войны и труда, лиц пожилого возраста, инвалидов, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, малообеспеченных и других социально уязвимых слоев населения.

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