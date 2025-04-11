Украинцы могут получить денежную помощь: названы главные условия и сроки

Право на финансовую помощь имеют граждане, проживающие в некоторых регионах Украины.

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Украинцам доступны дополнительные выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, RFE/RL

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Украинцев предоставляют помощь в аренде жилья

Право на финансовую помощь имеют отдельные категории граждан

Отдельной категории украинцев предоставляют помощь в аренде жилья, однако выплаты доступны в течение полугода.

Помощь предоставляет благотворительный фонд "Право на защиту" при финансовой поддержке УВСК ООН, сообщает издание На пенсии.

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Уточняется, что для того, чтобы подать заявку на получение денежной помощи, следует перейти по этой ссылке.

При этом отмечается, что право на финансовую помощь имеют граждане, проживающие в следующих регионах:

город Киев;

Киевская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Полтавская область;

Кировоградская область;

Одесская область.

Кто может рассчитывать на выплаты

Вместе с тем, для того чтобы иметь право на выплаты, граждане должны соответствовать следующим категориям:

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, проживающие в местах временного поселения, такие как: санатории, лагеря, детские сады, общежития, модульные городки и т.п., или в МТП, включенные в официальный список согласно постановлению Кабмина №930, и/или находящиеся под угрозой выселения;

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, имеющие неудовлетворительные жилищные условия, не отвечающие украинским и международным стандартам жилищных условий;

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, проживающие в частном жилье (арендованном, предоставленном государством, с друзьями или родственниками и т.п.) и находятся под угрозой выселения. Угроза выселения/потребность в переезде, например, по таким причинам как: увеличение суммы оплаты аренды, выселение через продажу арендованного жилья, расформирование МТП, угроза жизни или здоровью и т.д.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Yекоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

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