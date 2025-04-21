Колебания доллара в Украине: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом

Что сообщили аналитики:
- Курс доллара в Украине может вырасти лишь до 43,5 гривен
- Ослабление гривны маловероятно
- Курс доллара в Украине зависит от предоставления США помощи
Национальный банк Украины не будет ослаблять гривну длительное время и курс доллара вырастет лишь до 43,5 гривен до конца 2025 года. Об этом говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.
Аналитики сообщают, что НБУ не заинтересован в ослаблении относительно стабильного курса гривны. Это указывает на то, что гривна в ближайшее время вряд ли "просядет", даже несмотря на большие дисбалансы внешних счетов.
Такая ситуация сложилась еще и на фоне того, что недавно увеличился запланированный пакет помощи Украине.
"Учитывая это, мы пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 43,5 грн / доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 45,7 грн/доллар", - говорится в сообщении.
Однако, существует риск того, что произойдет сокращение помощи Украине. В таком случае НБУ будет вынужден сравнительно быстро ослабить гривну из-за роста давления на валютном рынке.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что накануне пасхальных праздников курс доллара в обменных пунктах Украины продолжал расти. Единая европейская валюта также подорожала.
Накануне сообщалось, что в течение 21-27 апреля на валютном рынке сохранится относительное спокойствие. В частности курс доллара останется стабильным.
О том, что после Пасхи на валютном рынке не ожидается существенных изменений по курсам ранее сообщал и директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
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Что такое ICU?
ICU - финансовая группа, основанная в 2006 г., которая состоит из двух бизнес-направлений: инвестиционно-банковские услуги и управление активами, пишет Википедия.
Инвестиционно-банковская деятельность ICU включает торговлю акциями и инструментами с фиксированной доходностью, привлечение долгового и акционерного капитала, подготовку и проведение операций по слиянию и поглощению, финансовый консалтинг и реструктуризацию.
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