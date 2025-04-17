Украинцы больше сдают доллары: в НБУ объяснили падение курса

Украинцы начали еще больше сдавать доллары. Поэтому на межбанке предложение этой валюты сильно выросло, а вот спрос небольшой.

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Украинцы больше сдают доллары/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Основные тезисы заместителя главы НБУ:

Украинцы больше сдают доллары

Поэтому предложение этой валюты на межбанке существенно выросло

При этом спрос в прошлые месяцы только падает

На валютном рынке Украины за последние месяцы существенно изменилась ситуация. В апреле украинцы уже больше продают доллары.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга 17 апреля. Он отметил, что сейчас наблюдается увеличение предложения этой валюты.

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"Мы наблюдаем в течение марта-апреля ревальвацию гривны относительно доллара. Наблюдается существенное увеличение валового предложения валюты", - отметил Гелетий.

Он рассказал, что в феврале на межбанке предложение было 213 млн долларов в день, в марте оно выросло до 240 млн долларов, а спрос вырос не так существенно.

По его словам, существенно уменьшилась покупка валюты со стороны украинцев.

"Сейчас мы даже наблюдаем чистое предложение в течение последних дней", - сказал он.

Гелетий рассказал, что в феврале среднедневной спрос был на уровне 41 млн долларов, в марте - 31 млн долларов, в апреле - только 17 млн долларов.

Как менялся курс доллара в Украине/ Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, гривна укрепилась - аналитики предупредили, что будет с курсами валют в Украине. Несмотря на рост валют в течение последних дней, еще рано говорить об изменении тенденции на рынке.

Также ранее эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения в 2025 году. В условиях экономической нестабильности украинцам стоит действовать осмотрительно, чтобы не потерять собственные деньги, отметил исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук.

Напомним, доллар продолжает лететь вниз - стало известно, сколько стоит валюта в обменниках и банках. На валютном рынке гривна укрепляет свои позиции.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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