Украинцы покупают "дубайские" паски по 1,5 тыс. грн: где найти такой тренд дешевле

"Дубайские" паски стали трендом этого года. В Украине цены на такой продукт варьируются от нескольких сотен до более 1,5 тыс. грн.

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Что такое "дубайские" паски и сколько они стоят/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

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За сколько можно приобрести "дубайские" паски в Украине

Где найти их дешевле

В этом году пасхальным трендом стали "дубайские" паски, в состав которых входят фисташковый крем и маскарпоне. Однако в соцсетях активно обсуждают стоимость такого продукта, которая в некоторых случаях достигает более полутора тысяч гривен.

Цена на такие вкусности в целом варьируется от нескольких сотен до более 1,5 тыс. грн. Самые дешевые варианты подобной выпечки можно найти в супермаркетах, пишет OBOZ.UA.

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В издании отмечают, что в этом году такой деликатес в кондитерских стоит от 1225 до 1650 грн, тогда как в магазинах подобные изделия продаются в 10 раз дешевле - от 189 до 619 грн. Но можно также испечь такую выпечку дома - в таком случае она обойдется примерно в 445 грн.

Рецепты "дубайской" паски начали появляться после того, как в мире приобрел популярность дубайский шоколад. Одним из основных составляющих такого шоколада является фисташковая паста. Теперь на основе подобных ингредиентов, из которых состоит такой шоколад, пекут также паски.

В состав такой выпечки входят фисташковый крем, маскарпоне, натуральная ваниль, бельгийский шоколад.

Цена таких паско стала темой для обсуждения. Известные кондитерские предлагают такую выпечку по следующим ценам:

"Namelaka" - 1650 грн,

"Honey" - 1550 грн,

"Cheese Cake Family" - 1225 грн.

На цену таких продуктов в кондитерских влияет не только стоимость ингредиентов, но и брендовая наценка. Кондитерские, которые работают в премиум-сегменте, тратят много средств на аренду локаций в ТРЦ или центре города, на маркетинг, дизайнерскую упаковку и оплату шеф-кондитеров. Поэтому такие паски многие покупают не только как десерт, но и как статусный подарок.

Подобные паски за меньшую цену можно найти в крупных сетях супермаркетов. Там можно приобрести паски с фисташковой начинкой или подобные "дубайским" по рецептуре. В супермаркетах цена следующая:

"Ашан" (300 г) - 189,90 грн;

"Wine Time" (550 г) - 619 грн;

"Zakaz.ua" (400 г) - 360,40 грн.

Стоимость таких паско доступнее, потому что они изготавливаются в больших масштабах в промышленных кондитерских цехах, и их выпекают из более дешевых или более массовых ингредиентов. Также такая выпечка продается без брендированной или дизайнерской упаковки.

Однако можно испечь такую паску и дома. В OBOZ.UA подсчитали, что, учитывая цены на нужные продукты за апрель 2025 года в Киеве, выпекание такой паски дома обойдется примерно в 445 грн.

Ранее Главред рассказывал, насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху. Стоимость продуктов, которые нужны для выпекания паски на Пасху, выросла на 38,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

Также ранее Главред рассказал о 2 вариантах, как легко сделать глазурь на паски, которая не будет осыпаться и липнуть к рукам. Есть несколько способов, как сделать глазурь на паску, которая будет очень хорошо держаться.

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