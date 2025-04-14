2 варианта, как легко сделать глазурь на паски: не будет осыпаться и липнуть к рукам

Есть несколько способов, как сделать глазурь на паску, которая будет очень хорошо держаться.

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Как легко сделать глазу на паску/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Чем можно смазать паски сверху

Как приготовить желатиновую глазурь на паску

Как приготовить белковую глазурь на паску

Одним из важных элементов паски является глазурь. Чаще всего ее готовят из яичного белка и сахара, однако такое украшение легко осыпается, если приготовить его неправильно. Но есть еще ряд вариантов, как легко сделать глазурь, чтобы она не липнула к рукам и не осыпалась.

Главред расскажет о двух вариантах, из чего сделать глазурь на паски.

1. Желатиновая глазурь

Автор YouTube-канала "Лилия Цвит" рассказала, как она готовит желатиновую глазурь. По словам хозяйки, такая глазурь не липнет к рукам, не крошится при нарезании и не отстает от паски.

Ингредиенты:

желатин быстрорастворимый - 10 г,

вода - 20 мл,

сахар - 200 г,

вода - 50 мл

Желатин нужно залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы он набух. В сотейник насыпать сахар и налить воду. Включить плиту, чтобы сироп закипел и сахар растворился.

Долго варить не нужно. Как будет видно, что сахар растворился, снять сотейник с плиты. Далее в горячий сироп добавить набухший желатин и все хорошо перемешиваем.

"Желатин должен полностью растаять и раствориться в сиропе. Взбиваем несколько минут, пока масса не начнет густеть и станет такой устойчивой и пышной. Глазурь очень быстро застывает, поэтому надо делать все быстро. Но если вы не успели смазать свои пасочки, осталась еще глазурь и она остыла, то просто подогреваем ее на водяной бане. Готовую охлажденную паску смазываем теплой глазурью", - отметила автор видео.

После того, как вы смазали пасочки глазурью, можно украсить их по желанию.

Автор отмечает, что такого количества глазури хватит на отделку 5-6 довольно больших пасок.

Смотрите видео о том, как легко сделать желатиновую глазурь:

2. Белковая глазурь

Также достаточно большой популярностью пользуется белковая глазурь. Блогер Татьяна Чижович рассказала, как ее приготовить.

Ингредиенты для белковой глазури:

сахар - 150 г

вода - 40 г

белок - 55 г (это примерно из 1,5-2 яиц)

В сотейник всыпать сахар и влить воду. Поставить все вместе на огонь и сварить сироп. Сироп от начала закипания нужно проварить 7 минут на маленьком огне.

В отдельной емкости взбить охлажденные белки. Их нужно взбивать до осветления и увеличения в объеме, до густых пиков. К взбитым белкам постепенно влить сироп и продолжать взбивать все вместе еще 5-7 минут. Белковая масса должна стать немного густой и глянцевой.

Глазурь нужно использовать сразу, потому что она быстро застывает. Наносить глазурь на охлажденные паски с помощью ложки.

По словам автора видео, такого количества глазури должно хватить на 5 средних пасок. Глазурь должна засохнуть примерно за час.

Также автор отметила, что для того, чтобы глазурь получилась хорошая и застыла, следует придерживаться таких правил: не менять пропорции рецепта и наносить глазурь тонким слоем.

Смотрите видео, как сделать белковую глазурь:

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Что такое паска Паска — это пасхальный хлеб в южнорусской, украинской и белорусской кухнях. В Центральной России и на севере основное название — "кулич", а пасхой называют блюдо из творога в виде усечённой пирамидки. Паска - один из древнейших символов Воскресения Христа. Она подобна артосу — особому круглому высокому хлебу с изображением креста и тернового венца. Артос в храме означает жертву за людей — самого Христа. В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие воскресшего Господа за их праздничной трапезой.

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