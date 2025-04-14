2 варианта, как легко сделать глазурь на паски: не будет осыпаться и липнуть к рукам

Вы узнаете:
- Чем можно смазать паски сверху
- Как приготовить желатиновую глазурь на паску
- Как приготовить белковую глазурь на паску
Одним из важных элементов паски является глазурь. Чаще всего ее готовят из яичного белка и сахара, однако такое украшение легко осыпается, если приготовить его неправильно. Но есть еще ряд вариантов, как легко сделать глазурь, чтобы она не липнула к рукам и не осыпалась.
Главред расскажет о двух вариантах, из чего сделать глазурь на паски.
1. Желатиновая глазурь
Автор YouTube-канала "Лилия Цвит" рассказала, как она готовит желатиновую глазурь. По словам хозяйки, такая глазурь не липнет к рукам, не крошится при нарезании и не отстает от паски.
Ингредиенты:
- желатин быстрорастворимый - 10 г,
- вода - 20 мл,
- сахар - 200 г,
- вода - 50 мл
Желатин нужно залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы он набух. В сотейник насыпать сахар и налить воду. Включить плиту, чтобы сироп закипел и сахар растворился.
Долго варить не нужно. Как будет видно, что сахар растворился, снять сотейник с плиты. Далее в горячий сироп добавить набухший желатин и все хорошо перемешиваем.
"Желатин должен полностью растаять и раствориться в сиропе. Взбиваем несколько минут, пока масса не начнет густеть и станет такой устойчивой и пышной. Глазурь очень быстро застывает, поэтому надо делать все быстро. Но если вы не успели смазать свои пасочки, осталась еще глазурь и она остыла, то просто подогреваем ее на водяной бане. Готовую охлажденную паску смазываем теплой глазурью", - отметила автор видео.
После того, как вы смазали пасочки глазурью, можно украсить их по желанию.
Автор отмечает, что такого количества глазури хватит на отделку 5-6 довольно больших пасок.
Смотрите видео о том, как легко сделать желатиновую глазурь:
2. Белковая глазурь
Также достаточно большой популярностью пользуется белковая глазурь. Блогер Татьяна Чижович рассказала, как ее приготовить.
Ингредиенты для белковой глазури:
- сахар - 150 г
- вода - 40 г
- белок - 55 г (это примерно из 1,5-2 яиц)
В сотейник всыпать сахар и влить воду. Поставить все вместе на огонь и сварить сироп. Сироп от начала закипания нужно проварить 7 минут на маленьком огне.
В отдельной емкости взбить охлажденные белки. Их нужно взбивать до осветления и увеличения в объеме, до густых пиков. К взбитым белкам постепенно влить сироп и продолжать взбивать все вместе еще 5-7 минут. Белковая масса должна стать немного густой и глянцевой.
Глазурь нужно использовать сразу, потому что она быстро застывает. Наносить глазурь на охлажденные паски с помощью ложки.
По словам автора видео, такого количества глазури должно хватить на 5 средних пасок. Глазурь должна засохнуть примерно за час.
Также автор отметила, что для того, чтобы глазурь получилась хорошая и застыла, следует придерживаться таких правил: не менять пропорции рецепта и наносить глазурь тонким слоем.
Смотрите видео, как сделать белковую глазурь:
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Что такое паска
Паска — это пасхальный хлеб в южнорусской, украинской и белорусской кухнях. В Центральной России и на севере основное название — "кулич", а пасхой называют блюдо из творога в виде усечённой пирамидки.
Паска - один из древнейших символов Воскресения Христа. Она подобна артосу — особому круглому высокому хлебу с изображением креста и тернового венца. Артос в храме означает жертву за людей — самого Христа. В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие воскресшего Господа за их праздничной трапезой.
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