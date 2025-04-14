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2 варианта, как легко сделать глазурь на паски: не будет осыпаться и липнуть к рукам

Алёна Воронина
14 апреля 2025, 17:31
107
Есть несколько способов, как сделать глазурь на паску, которая будет очень хорошо держаться.
Паски
Как легко сделать глазу на паску/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

  • Чем можно смазать паски сверху
  • Как приготовить желатиновую глазурь на паску
  • Как приготовить белковую глазурь на паску

Одним из важных элементов паски является глазурь. Чаще всего ее готовят из яичного белка и сахара, однако такое украшение легко осыпается, если приготовить его неправильно. Но есть еще ряд вариантов, как легко сделать глазурь, чтобы она не липнула к рукам и не осыпалась.

Главред расскажет о двух вариантах, из чего сделать глазурь на паски.

1. Желатиновая глазурь

Автор YouTube-канала "Лилия Цвит" рассказала, как она готовит желатиновую глазурь. По словам хозяйки, такая глазурь не липнет к рукам, не крошится при нарезании и не отстает от паски.

Ингредиенты:

  • желатин быстрорастворимый - 10 г,
  • вода - 20 мл,
  • сахар - 200 г,
  • вода - 50 мл

Желатин нужно залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы он набух. В сотейник насыпать сахар и налить воду. Включить плиту, чтобы сироп закипел и сахар растворился.

Долго варить не нужно. Как будет видно, что сахар растворился, снять сотейник с плиты. Далее в горячий сироп добавить набухший желатин и все хорошо перемешиваем.

"Желатин должен полностью растаять и раствориться в сиропе. Взбиваем несколько минут, пока масса не начнет густеть и станет такой устойчивой и пышной. Глазурь очень быстро застывает, поэтому надо делать все быстро. Но если вы не успели смазать свои пасочки, осталась еще глазурь и она остыла, то просто подогреваем ее на водяной бане. Готовую охлажденную паску смазываем теплой глазурью", - отметила автор видео.

После того, как вы смазали пасочки глазурью, можно украсить их по желанию.

Автор отмечает, что такого количества глазури хватит на отделку 5-6 довольно больших пасок.

Смотрите видео о том, как легко сделать желатиновую глазурь:

2. Белковая глазурь

Также достаточно большой популярностью пользуется белковая глазурь. Блогер Татьяна Чижович рассказала, как ее приготовить.

Ингредиенты для белковой глазури:

  • сахар - 150 г
  • вода - 40 г
  • белок - 55 г (это примерно из 1,5-2 яиц)

В сотейник всыпать сахар и влить воду. Поставить все вместе на огонь и сварить сироп. Сироп от начала закипания нужно проварить 7 минут на маленьком огне.

В отдельной емкости взбить охлажденные белки. Их нужно взбивать до осветления и увеличения в объеме, до густых пиков. К взбитым белкам постепенно влить сироп и продолжать взбивать все вместе еще 5-7 минут. Белковая масса должна стать немного густой и глянцевой.

Глазурь нужно использовать сразу, потому что она быстро застывает. Наносить глазурь на охлажденные паски с помощью ложки.

По словам автора видео, такого количества глазури должно хватить на 5 средних пасок. Глазурь должна засохнуть примерно за час.

Также автор отметила, что для того, чтобы глазурь получилась хорошая и застыла, следует придерживаться таких правил: не менять пропорции рецепта и наносить глазурь тонким слоем.

Смотрите видео, как сделать белковую глазурь:

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Что такое паска

Паска — это пасхальный хлеб в южнорусской, украинской и белорусской кухнях. В Центральной России и на севере основное название — "кулич", а пасхой называют блюдо из творога в виде усечённой пирамидки.

Паска - один из древнейших символов Воскресения Христа. Она подобна артосу — особому круглому высокому хлебу с изображением креста и тернового венца. Артос в храме означает жертву за людей — самого Христа. В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие воскресшего Господа за их праздничной трапезой.

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