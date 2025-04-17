15 гривен за штуку: в Украине появились новые яйца, чем они особенные

Цветные яйца могут стать настоящей эксклюзивной новинкой на рынке.

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Яйца, которые стоят 15 гривен за штуку / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине появились уникальные цветные яйца

Их цена составляет примерно 15 гривен за штуку

Это полностью натуральный продукт, без примесей

Накануне Пасхи в Украине появились уникальные яйца с естественной цветной окраской, которая не требует окрашивания. Об этом пишет AgroTimes.

Отмечается, что в Украину завезли новую породу кур, которая откладывает яйца с необычным оттенком. Эти птицы происходят из Франции, где их выращивают в городе Маранси. Именно оттуда и название породы - Маран.

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Перед Пасхой такие яйца вызывают особый интерес, ведь они уже имеют праздничный вид и не требуют дополнительного окрашивания. В Европе цветные яйца давно считают модным и эксклюзивным продуктом. Пока импорт новой породы ограничен - в Украину ежемесячно разрешено завозить не более 20 тысяч птиц.

Известно, что стоимость одного яйца с цветной скорлупой - примерно 15 гривен, что дороже обычных белых или коричневых. Однако это полностью натуральный продукт, без каких-либо примесей.

По словам поставщиков, цветные яйца имеют более высокую цену не только из-за необычного вида, но и из-за высокой добавленной стоимости.

"В странах ЕС такие яйца стоят на 40-50% больше, чем обычные. При этом более 75% покупателей готовы платить больше за эстетический вид, а более 85% выбирают натуральные и экологические продукты", - говорится в сообщении.

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, с начала апреля текущего года на украинском рынке наблюдается постепенный рост цен на столовую свеклу. Из-за большого спроса фермеры почти ежедневно поднимают цены.

Также известно, что перед Пасхой украинцам придется потратить больше денег на покупку популярного мяса. В частности, в Украине выросли цены на свинину.

Кроме того, немного снизилась цена на сливочное масло, которое дорожало уже полгода. Однако удешевление нельзя назвать существенным.

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Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

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