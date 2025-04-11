Евро взлетело до небес, а доллар катится вниз: каким будет курс с 14 апреля

Евро демонстрирует рост спроса, что и повлияло на падение курса гривни.

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Курс валют в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Каким будет курс доллара с понедельника

Каким будет курс евро с понедельника

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 14 апреля 2025 года, на уровне 41,39 грн/долл. Гривня укрепилась на 1 копейку, что свидетельствует о незначительной, но положительной динамике на валютном рынке.

Однако относительно евро ситуация оказалась противоположной. По данным НБУ, официальный курс евро установлен на уровне 46,92 грн за один евро, что означает ослабление гривни сразу на 1,08 грн. Это значительное снижение объясняется как внутренними экономическими колебаниями, так и изменениями на внешних финансовых рынках.

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Межбанк: актуальные котировки

По состоянию на 16:00 11 апреля на межбанковском валютном рынке Украины:

доллар США торгуется по 41,40/41,43 грн;

евро — по 46,91/46,93 грн.

Такие показатели говорят о том, что курс доллара остается стабильным, а вот евро демонстрирует рост спроса, что и повлияло на падение курса гривни.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 10 апреля впервые за несколько дней доллар таки тяготеет к росту. Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне.

Ранее стало известно, что решение США о введении тарифов вызвало небывалое падение мировых фондовых и товарных рынков. Также "летит" вниз доллар. Поэтому доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рекомендует украинцам, обратить внимание на евро.

Накануне аналитики спрогнозировали, чего ждать от курса валют в Украине с 7 по 13 апреля. В частности эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что доллар еще незначительно подешевеет, а к концу недели наступит стабильность на уровне 41,20-41,30 грн.

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