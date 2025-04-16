Цена упадет до 50 гривен: эксперт сказал, когда существенно подешевеют яйца

В Украине наступает сезон, когда на рынке растет предложение яиц.

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Подешевеют ли яйца после Пасхи / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

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Будут ли расти цены на яйца ближайшие недели и месяцы

Сколько может стоить десяток яиц после Пасхи

Перед Пасхой цена на куриные яйца порадовала украинцев. Стоимость продукта снизилась, однако не стоит ожидать, что цена существенно продолжит падать. Об этом сообщил главный научный сотрудник государственной опытной станции птицеводства Института животноводства НААН Олег Катеринич в комментарии РБК-Украина.

По его словам большую роль в конечной стоимости яиц играют себестоимость кормов, затраты на электроэнергию, логистику и даже курс валют, ведь некоторые добавки импортируются.

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По состоянию на сегодня затраты на производство остаются высокими, а внешние риски никуда не исчезли. Поэтому существенного удешевления ожидать не стоит, а рынок яиц в ближайшее время будет оставаться стабильным.

При этом Катеринич прогнозирует, что из-за сезонного снижения цен, стоимость яиц может упасть до 50 гривен за десяток.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, цена пасхальной корзины в 2025 году выросла. Однако в апреле впервые за последние месяцы подешевела ее главная составляющая - куриные яйца. Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сообщил, что цена на яйца снизилась на 5,2%.

Однако перед Пасхой украинцам придется потратить больше денег на покупку популярного мяса. В частности, в Украине выросли цены на свинину. Например, стоимость подчеревины выросла на 8 гривен за килограмм по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом средняя цена в магазинах - 197,55 грн/кг.

Еще перед праздником подорожали популярные овощи. Например, стоимость прошлогодней капусты выросла с 42 до 44 гривен за килограмм. Также прибавила в цене морковь - с 25 до 27 гривен.

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Кто такой Олег Катеринич? Олег Катеринич - доктор сельскохозяйственных наук (2014), старший научный сотрудник (2006), сельскохозяйственный советник (2008) по предоставлению социально направленных консультационных услуг по вопросам птицеводства, эксперт по вопросам разведения различных видов сельскохозяйственной птицы. Возглавляет Государственную опытную станцию птицеводства Национальной академии аграрных наук.

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