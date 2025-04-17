Прилетит штраф на 140 тыс. грн: кого из украинцев накажут за газовые нарушения

После проверки части украинцев могут выписать штрафы за газовые нарушения.

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Кому из украинцев "прилетит" штраф на 140 тыс. грн/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Кого из украинцев могут оштрафовать за нарушения в использовании газа

За какое газовое нарушение "светит" штраф в 140 тысяч гривен

Украинцы получают штрафы на ряд газовых нарушений. Если газовики во время проверки найдут такие проблемы, то нарушителю может грозить крупный штраф, а также отключение газоснабжения.

Издание ГазПравда рассказало, за какие именно нарушения можно получить штраф. Отмечается, что аферой, за которую выпишут самый большой штраф, является врезка в трубопровод. Если газовики это обнаружат, то на квартиру доначислят неучтенные кубы за 2 года. Но если нынешние хозяева приобрели право собственности на это домохозяйство менее 2 лет назад, то доначислять неучтенные кубы будут со дня приобретения такого права. За 2 года нарушителям могут начислить штраф около 140 тыс. грн.

Еще одно нарушение, за которое могут начислить большой штраф - это несанкционированное вмешательство в работу счетчика газа путем скрытых мероприятий. Такой штраф "светит", если потребитель использует различные хитрости, чтобы счетчик насчитал меньшее количество использованных кубов газа, например, использует магниты или повреждает пломбы на приборе и тому подобное. Если газовики обнаружат такое нарушение, то начало периода, за который будет определяться объем неучтенного газа, будут считать со дня установки счетчика газа и/или поврежденных пломб. Однако этот период может составлять не более 12 месяцев. За такое нарушение штраф может достичь уровня около 70 тыс. грн.

Также могут наказать тех украинцев, которые до сих пор не установили газовые счетчики, и при этом установили дополнительные газовые приборы, например, еще одну газовую плиту. Хозяину такого помещения, в котором проживают 4 человека, отсутствует горячее водоснабжение и есть централизованное отопление, и в котором тайно установили вторую газовую плиту, придется заплатить штраф в размере около 7 тыс. грн.

Кроме этого, наказание в виде штрафа может быть наложено за:

Превышение мощности приборов (если вы заменили газовый котел на более мощный или установили любые другие газовые приборы, и в результате чего превысили диапазон вычисления счетчика газа),

Несанкционированное восстановление потребления газа,

Увеличение отапливаемой площади,

Неисправный счетчик.

"В некоторых случаях газоснабжение сразу не прекращают, однако меняют режим начисления нарушителю. То есть объем потребленного газа считают не по имеющемуся счетчику или нормам потребления, а по так называемым "штрафным" предельным объемам потребления. Это, в частности, может произойти, если сознательно не допускать представителей Оператора ГРМ к счетчику или помещению", - отметили в издании.

Смотрите видео о том, за что и на сколько могут оштрафовать потребителей газа:

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