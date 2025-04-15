Гривня укрепилась: аналитики предупредили, что будет с курсами валют в Украине

Несмотря на рост валют в течение последних дней, еще рано говорить об изменении тенденции на рынке.

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В Украине увеличивается разница в стоимости доллара и евро / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сообщили аналитики:

Ослабление курса гривны к доллару несущественное

Гривна с начала года укрепилась на 1,5%

На прошлой неделе курс доллара в Украине вырос. Подобная ситуация наблюдалась и с курсом евро, который установил исторический максимум. Однако пока еще рано говорить об изменении тенденции.

Как сообщили аналитики инвесткомпании ICU, курс евро в дальнейшем будет зависеть от ситуации на международных рынках.

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В то же время, ослабление курса гривны к доллару США на прошлой неделе было незначительным и свидетельствует о возвращении к привычным уровням после существенного укрепления в начале апреля.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Если говорить о гривне, то украинская валюта остается на 1,5% крепче, чем в начале 2025 года.

"Незначительное ослабление вряд ли свидетельствует о переходе НБУ к постепенному ослаблению курса гривны. В то же время НБУ не остается ничего другого, как ослаблять гривну относительно евро, реагируя на мировые тенденции, и увеличивать разницу в стоимости этих валют для украинского рынка", - пояснили аналитики.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины 15 апреля снизил курс доллара к гривне. Однако единая европейская валюта снова обновила исторический максимум.

Накануне сообщалось, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет формироваться преимущественно под влиянием экономических и регуляторных факторов. События, связанные с войной или политическими заявлениями о мирных переговорах, хотя и будут иметь определенный резонанс, существенной угрозы для стабильности курса не составят.

Ранее доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказывал, что американская валюта стремительно теряет позиции относительно других мировых валют, хотя недавно наблюдалось некоторое замедление этого падения. Поэтому в условиях нестабильности эксперт рекомендует украинцам, обратить внимание на евро.

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Что такое ICU? ICU - финансовая группа, основанная в 2006 г., которая состоит из двух бизнес-направлений: инвестиционно-банковские услуги и управление активами, пишет Википедия.

Инвестиционно-банковская деятельность ICU включает торговлю акциями и инструментами с фиксированной доходностью, привлечение долгового и акционерного капитала, подготовку и проведение операций по слиянию и поглощению, финансовый консалтинг и реструктуризацию.

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