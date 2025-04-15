Жителям украинского города выплатят 10 тысяч гривен: как получить помощь

Что сообщили в СГС:
- Жители Сум, чье жилье повреждено в результате атаки РФ, могут получить помощь
- Для регистрации на денежную помощь нужно иметь ряд документов
- Гуманитарные организации будут выплачивать украинцам 10800 гривен
Жители Сумской громады, жилье которых повреждено от атаки страны-агрессора России 13 апреля, могут получить многоцелевую денежную помощь в укрытии школы №4 при штабе по ликвидации последствий ЧС.
Как сообщили в Сумском городском совете, регистрацию проводят благотворительные организации ОО "Мирное небо Харькова" и JERU. Жители Сум смогут получить помощь в размере 10800 гривен.
Для того, чтобы получить выплату нужно предоставить ряд документов, а именно:
- паспорт и идентификационный код - оригинал или в приложении "Дія"
- документы, удостоверяющие право собственности на имущество
- номер карточного счета в формате IBAN
"Регистрацию от одной квартиры может пройти один представитель семьи. С оригиналами документов может подойти родственник, если у пострадавшего нет возможности", - отметили в СМР.
Денежная помощь украинцам - последние новости
Ранее сообщалось, что украинцы, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь от государства по программе "Приют".
Напомним, Главред писал, что некоторые украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Ее сумма составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период.
Накануне стало известно, что украинки в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь. Речь идет о женщинах из инициативных групп из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских общин.
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Что такое Сумской городской совет?
Сумской городской совет - орган местного самоуправления в Сумской области, пишет Википедия.
Сумской городской совет является органом, представляющим городскую общину города Сумы и осуществляет от ее имени и в ее интересах функции и полномочия городского самоуправления, определенные Конституцией и законами Украины.
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