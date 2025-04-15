Жителям украинского города выплатят 10 тысяч гривен: как получить помощь

Регистрацию на многоцелевую денежную помощь уже проводят.

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От одной квартиры регистрацию может пройти только один представитель семьи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сумской городской совет

Что сообщили в СГС:

Жители Сум, чье жилье повреждено в результате атаки РФ, могут получить помощь

Для регистрации на денежную помощь нужно иметь ряд документов

Гуманитарные организации будут выплачивать украинцам 10800 гривен

Жители Сумской громады, жилье которых повреждено от атаки страны-агрессора России 13 апреля, могут получить многоцелевую денежную помощь в укрытии школы №4 при штабе по ликвидации последствий ЧС.

Как сообщили в Сумском городском совете, регистрацию проводят благотворительные организации ОО "Мирное небо Харькова" и JERU. Жители Сум смогут получить помощь в размере 10800 гривен.

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Для того, чтобы получить выплату нужно предоставить ряд документов, а именно:

паспорт и идентификационный код - оригинал или в приложении "Дія"

документы, удостоверяющие право собственности на имущество

номер карточного счета в формате IBAN

"Регистрацию от одной квартиры может пройти один представитель семьи. С оригиналами документов может подойти родственник, если у пострадавшего нет возможности", - отметили в СМР.

Денежная помощь украинцам - последние новости

Ранее сообщалось, что украинцы, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь от государства по программе "Приют".

Напомним, Главред писал, что некоторые украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от международных организаций. Ее сумма составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период.

Накануне стало известно, что украинки в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь. Речь идет о женщинах из инициативных групп из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских общин.

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Что такое Сумской городской совет? Сумской городской совет - орган местного самоуправления в Сумской области, пишет Википедия. Сумской городской совет является органом, представляющим городскую общину города Сумы и осуществляет от ее имени и в ее интересах функции и полномочия городского самоуправления, определенные Конституцией и законами Украины.

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