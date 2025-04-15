Обвал цен на рынке: популярный продукт пасхальной корзины подешевел

Один из главных продуктов пасхальной корзины обойдется украинцам дешевле, чем в прошлом месяце.

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Ключевой продукт пасхального стола снизился в цене / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Средняя цена на буженину в Украине составляет более 570 гривен

Цена на буженину снизилась на более чем 5 гривен за килограмм

В Украине накануне Пасхи цены на некоторые продукты растут, однако ключевой продукт праздничного стола - буженина стала исключением. Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

Мясной деликатес в украинских супермаркетах стоит от 529,60 до 610,20 гривен за килограмм. Таким образом средняя стоимость буженины составляет 571,45 гривен.

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Заметим, что в марте средняя цена на буженину была 576,81 гривен за килограмм. То есть мясное блюдо подешевело в цене за месяц на 5,36 гривен.

В то же время более изысканный вариант буженины - запеченная с черносливом, в среднем стоит 634,16 гривен. Столько же она стоила и в марте, поэтому ценителям этого вида буженины сэкономить накануне Пасхи не удастся.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, по данным министра аграрной политики и продовольствия Виктора Коваля, в Украине за последние две недели существенно подешевели куриные яйца категории С1.

Ранее, как писал Главред, аналитики сообщали, что цены на картофель снизились. Если раньше овощ продавали по 15-24 гривен, то на прошлой неделе картофель реализовывали по 13-23 гривен за килограмм.

Накануне стало известно, что апрельские заморозки и похолодание, сковавшие Украину на прошлой неделе, могут иметь негативные последствия на урожай плодовых деревьев и некоторых ягод. Это может повлиять на ценовую политику на рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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