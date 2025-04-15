Обвал цен на рынке: популярный продукт пасхальной корзины подешевел

Основное:
- Средняя цена на буженину в Украине составляет более 570 гривен
- Цена на буженину снизилась на более чем 5 гривен за килограмм
В Украине накануне Пасхи цены на некоторые продукты растут, однако ключевой продукт праздничного стола - буженина стала исключением. Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.
Мясной деликатес в украинских супермаркетах стоит от 529,60 до 610,20 гривен за килограмм. Таким образом средняя стоимость буженины составляет 571,45 гривен.
Заметим, что в марте средняя цена на буженину была 576,81 гривен за килограмм. То есть мясное блюдо подешевело в цене за месяц на 5,36 гривен.
В то же время более изысканный вариант буженины - запеченная с черносливом, в среднем стоит 634,16 гривен. Столько же она стоила и в марте, поэтому ценителям этого вида буженины сэкономить накануне Пасхи не удастся.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, по данным министра аграрной политики и продовольствия Виктора Коваля, в Украине за последние две недели существенно подешевели куриные яйца категории С1.
Ранее, как писал Главред, аналитики сообщали, что цены на картофель снизились. Если раньше овощ продавали по 15-24 гривен, то на прошлой неделе картофель реализовывали по 13-23 гривен за килограмм.
Накануне стало известно, что апрельские заморозки и похолодание, сковавшие Украину на прошлой неделе, могут иметь негативные последствия на урожай плодовых деревьев и некоторых ягод. Это может повлиять на ценовую политику на рынке.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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