Евро бьет рекорды: впервые в Украине евровалюта стоит более 47 грн

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- Официальный курс доллара на 15 апреля
- Официальный курс евро на 15 апреля
Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова обновила исторический максимум. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3153 гривен за 1 доллар (-0,0726 грн).
Официальный курс евро составит 47,0271 гривен за 1 евро (+0,1118 грн). Предыдущий максимум был установлен 14 апреля - 46,9153 гривен за евро.
На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 4155 гривен, курс евро вырос до 47,1 гривен.
Курс доллара на международном рынке падает, так как доверие инвесторов к мировой резервной валюте остается под вопросом после серии заявлений президента США Дональда Трампа, связанных с тарифами.
Евро стабилизировался 14 апреля на уровне 1,1359, колеблясь вблизи трехлетнего максимума.
"Я думаю, мы могли бы увидеть евро на уровне 1,20 доллара где-то к концу июля, началу августа", - сказал аналитик рынка IG Тони Сикамор.
Растущая нервозность среди инвесторов по поводу владения американскими активами заставила некоторых из них избавиться от этих позиций и перевести деньги на другие рынки, включая Европу, что способствовало росту евро.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лисовой сообщил, что на текущей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно обнадеживающей. Курс доллара на межбанковском рынке, а также в обменных пунктах не пересечет отметку в 41,50 - 41,60 гривны.
Ранее Главред писал, что согласно данным НБУ, официальный курс евро на 11 апреля установлен на уровне 45,84 грн, тогда как 10 апреля европейская валюта равнялась 45,55 грн.
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