Курс евро в Украине резко подскочил: как изменилась ситуация на рынке

За три дня стоимость евро в обменниках поднялась почти на две гривны.

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Курс евро 11 апреля в обменниках превысил 46 гривен / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Средний курс продажи евро в Украине вырос на 70 копеек

В обменных пунктах евро покупают по 46 гривен

11 апреля в обменных пунктах Украины курс евро поднялся. Европейская валюта резко подорожала на 70 копеек, на что указывают данные мониторинга рынка изданием РБК-Украина.

Курс продажи евро, по состоянию на утро, составляет 46,70 гривен, а покупка евро происходит в среднем по 46 гривен.

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Заметим, что курс евро в Украине еще не имел таких высоких показателей, а стремительно дорожать валюта начала в последние несколько дней. 9 апреля курс евро в обменниках был на уровне 45 гривен.

В то же время Национальный банк Украины 9 апреля установил курс европейской валюты на уровне 45,02 грн, а сегодня этот показатель поднялся до 45,84 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лисовой сообщил, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно обнадеживающей. Курс доллара на межбанковском рынке, а также в обменных пунктах не пересечет отметку в 41,50 - 41,60 гривны.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал, что согласно данным НБУ, официальный курс евро на 11 апреля установлен на уровне 45,84 грн, тогда как вчера европейская валюта равнялась 45,55 грн.

Накануне также впервые за несколько дней доллар тяготел к росту. Официальный курс на 10 апреля 2025 года был установлен на уровне: 41,2751 грн за 1 доллар.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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