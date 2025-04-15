Цены резко взлетели: популярные весенние овощи подорожали перед Пасхой

Во фруктовом сегменте цены снизились.

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Цены на овощи в Украине резко изменились / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Овощи в Украине в основном подорожали подорожали, фрукты - подешевели

Больше всего выросли цены на редис, тепличные помидоры и зеленый лук

Картофель, кабачки, укроп и салат подешевели

Цены на популярные в Украине овощи в течение недели выросли. В то же время стоимость фруктов в основном падала. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, рост стоимости прежде всего коснулся прошлогодней капусты: ее нижняя ценовая граница выросла с 42 до 44 гривен за килограмм. Также прибавила в цене морковь - с 25 до 27 гривен.

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Зато цены на картофель снизились. Если раньше овощ продавали по 15-24 гривен, то на прошлой неделе картофель реализовывали по 13-23 гривен за килограмм.

Также на рынке появились первые партии местных тепличных помидоров. Они оказались дороже импортных, поэтому цена на томаты поднялась до 85-135 грн/кг (ранее - 65-85 грн/кг).

Кабачки в Украине подешевели - с 110-115 до 95-110 грн/кг. Пекинская капуста наоборот подорожала. Ее стоимость выросла с 55-60 до 60-90 грн/кг.

Редис показал наибольший рост стоимости среди корнеплодов. Нижняя граница поднялась с 50 до 65 грн/кг, что объясняется высоким спросом.

В сегменте зелени укроп подешевел с 195-230 до 180-200 грн/кг, а салат - с 95-110 до 90-100 грн/кг.

В то же время существенно подорожал зеленый лук - со 100 до 130 грн/кг. Такой скачок связан с сезонным ростом спроса и ограниченным объемом местной продукции.

Во фруктовом сегменте преобладает снижение цен:

Виноград - нижняя граница упала со 175 до 110 грн/кг.

Киви - верхний предел уменьшился с 270 до 190 грн/кг.

Мандарины подешевели с 75-135 до 65-125 грн/кг.

Цены на остальные овощи и фрукты остались без изменений по сравнению с предыдущей неделей.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, перед Пасхой сливочное масло немного подешевело. С октября 2023 года продукт стабильно дорожал, кроме короткого удешевления перед Новым годом. Сейчас средняя цена пачки 180 г (72,5% жирности) - 117,25 грн против 123 грн в начале апреля.

Также в Украине за последние две недели значительно подешевели куриные яйца категории С1. Министр аграрной политики Виктор Коваль сообщил, что цена снизилась на 5,2% - с 60,85 грн до 57,68 грн за десяток.

Как сообщал Главред, пауза с холодами в апреле может привести к подорожанию огурцов, помидоров и перца из-за смещения созревания этих культур. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич отметил, что цены будут расти, но резкого подорожания не ожидается благодаря импорту.

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