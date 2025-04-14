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ЕС презентует детальный план по отказу от нефти и газа из РФ

Виталий Кирсанов
14 апреля 2025, 20:57обновлено 14 апреля, 21:36
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Публикацию плана откладывали из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС.
ЕС презентует план по отказу от нефти и газа из РФ
ЕС презентует план по отказу от нефти и газа из РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

  • Евросоюз обязался отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году
  • ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа в 2024 году

Европейская комиссия собирается объявить подробную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа уже 6 мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Евросоюз обязался отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Тем не менее Еврокомиссия отложила публикацию своей "дорожной карты" по постепенному отказу от нефти и газа из РФ. Изначально опубликовать документ планировали в прошлом месяце.

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В агентстве подчеркнули, что публикацию плана отложили из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС. Источники рассказали журналистам, что торговля энергоресурсами может стать фактором на торговых переговорах между Евросоюзом и Вашингтоном.

Журналисты напомнили, что поставки российского трубопроводного газа сократились с 2022 года, а ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году. Тогда Евросоюз все еще получал 19% от общего объема газа и СПГ из России.

Более того, ЕС еще не вводил санкции на импорт российского газа. Ограничения вводились только против российской нефти.

В агентстве добавили, что Венгрия регулярно обещает блокировать любые санкции ЕС против российской энергетики. Другие страны также не поддерживают введение новых санкций до того, как Евросоюз обеспечит альтернативные поставки.

Журналисты отметили, что Еврокомиссия не уточнила, какие инструменты будут предложены для ускорения процесса отказа от российских энергоносителей. В агентстве считают, что полный отказ от российского газа означал бы увеличение закупок ЕС у поставщиков, включая США.

В Еврокомиссии ранее говорили о том, что будет рассмотрена возможность закупки большего количества СПГ в США. Трамп же заявлял, что продажа большего количества энергоносителей в Европу станет одним из ключевых направлений усилий его администрации по устранению дефицита торгового баланса с ЕС.

Цены на нефть - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, падение мировых цен на нефть не заставит российского диктатора Владимира Путина остановить агрессию против Украины. Впрочем, этот процесс уже не остановить, и он будет иметь серьезные последствия для экономики Кремля. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Бывший президент США Дональд Трамп недавно пригрозил Москве внедрением вторичных санкций против российской нефти. Если эти санкции будут реализованы и будут иметь ощутимые последствия, это может стать серьезным вызовом для РФ. Ведь, как отмечает доктор экономических наук и соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев, несмотря на все предыдущие ограничения, Россия до сих пор не получила мощного экономического удара.

Кроме того, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ. Об этом сообщает The Washington Times.

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