Мощный удар по Кремлю: США готовят жесткие санкции против РФ

Ограничения будут касаться российского газа и нефти.

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США готовят жесткие санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

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США готовят мощные санкции против России

Соответствующий законопроект поддержали как республиканцы, так и демократы

В Сенате Соединенных Штатов представили законопроект, который касается санкций против России и предлагает ввести 500% пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ. Об этом информирует The Washington Times.

Соответствующий законопроект о мощном санкционном ударе по Кремлю в случае отказа РФ от долговременного мира с Украиной, представили сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь. Инициативу поддержали как республиканцы, так и демократы.

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"В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем", - говорится в заявлении сенаторов.

Документ включает как основные, так и дополнительные санкции против Москвы и лиц, которые поддерживают российскую агрессию против Украины. США введут ограничения, если мирные переговоры провалятся или соглашение будет достигнуто, но нарушено со стороны РФ. В частности, закон может ввести 500% тариф на импортные товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие продукты.

"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную, двухпалатную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенате и Палате представителей", - говорится в документе.

Кроме того, сенаторы в документы выразили надежду, что в 2025 году американский лидер и его команда окончательно прекратят российскую агрессию против Украины.

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Введение санкций против РФ - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения вторичных санкций против России, если российский диктатор Владимир Путин "не справится со своей работой".

Позже корреспондент Fox News Жаки Генрих отметил, что Трамп разочарован Путиным и считает, что Россия затягивает переговоры по полному прекращению огня. Поэтому администрация США планирует активное введение санкций, в частности против российского "теневого флота".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский надеется, что американский лидер Дональд Трамп усилит санкции на Россию из-за ее ударов по украинским энергообъектам.

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Что известно о ресурсе Washington Times? The Washington Times - американская ежедневная газета, расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. Одна из самых известных консервативных газет, издаваемых в США. Редакция размещена в Вашингтоне. В газете рассматриваются общепринятые темы с особым акцентом на американскую политику. Ее лозунг - "Американская газета", пишет Википедия. Издание принадлежит News World Communications, медиа-конгломерату, связанному с Церковью объединения. Газета была основана как альтернатива либеральной Washington Post и имела значительное влияние на политику США, особенно в период администрации Рейгана. Хотя газета имеет меньший тираж, чем Washington Post, она играет важную роль в консервативном медиа-пространстве, часто цитируется в других консервативных изданиях и политических кругах.

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