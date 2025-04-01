Трамп пригрозил Украине 'серьезными проблемами': у Зеленского ответили

Президент США применяет агрессивную риторику для усиления собственных позиций и влияния на переговорный процесс, отметил Подоляк.

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У Зеленского ответили на угрозы Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

О чем сказал Подоляк:

Финальной версии соглашения между Украиной и США еще нет

Агрессивная риторика в отношении соглашений является привычной для Трампа

Президент США Дональд Трамп 31 марта заявил, что Владимир Зеленский пытается выйти из соглашения по полезным ископаемым, и предупредил о "больших проблемах" в случае такого шага. Однако окончательного документа пока нет - финальная версия соглашения еще не представлена, и над ней продолжается работа. Как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу, документ находится на стадии согласования в соответствующих министерствах.

По его словам, Украина сейчас формирует правовые основы потенциального соглашения, и этот процесс координируется Министерствами экономики, финансов и юстиции. Основная цель - обеспечить доступ к мировым рынкам в сфере новейших технологий и добычи ресурсов.

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"Соединенные Штаты хотят получить существенный рост своей доли на глобальных рынках. Это взаимные экономические интересы. Я думаю, что здесь можно будет спокойно договориться", - сказал он.

Подоляк также отметил, что не стоит слишком серьезно воспринимать эмоциональные заявления Дональда Трампа, ведь такой стиль ведения переговоров для него является привычным. Президент США часто применяет агрессивную риторику, чтобы усилить свои позиции и влияние на переговорный процесс.

Он отметил, что Украина продолжает придерживаться юридических аспектов соглашения, поэтому любые заявления следует воспринимать спокойно.

"Я не совсем понимаю, какие именно большие проблемы. У нас и так есть большая проблема под названием Россия. Нам надо договориться с нашими партнерами о необходимом объеме инструментов, чтобы эту проблему решить", - подчеркнул советник главы ОПУ.

Что предусматривает рамочное соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым / Инфографика: Главред

Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина готова сотрудничать с американскими партнерами для согласования текста соглашения о полезных ископаемых, который будет приемлемым для обеих сторон, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Администрация президента США Дональда Трампа уже предложила Киеву несколько вариантов этого соглашения, однако все они содержали условия, которые Украина не могла принять. Журналист Виталий Портников считает, что США намеренно выдвигают такие предложения, чтобы возложить ответственность за затягивание войны на Киев, а не на страну-агрессора Россию.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, в нынешнем виде соглашение не имеет никаких шансов на подписание со стороны Украины. Другой высокопоставленный чиновник отметил, что документ создаёт впечатление, будто Украина потерпела поражение в войне с США, была оккупирована и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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