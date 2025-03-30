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Трамп может резко изменить позицию по Украине: назван решающий фактор

Юрий Берендий
30 марта 2025, 14:14
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Соглашение об ископаемых между Украиной и США может изменить ход переговоров между сторонами и поставить Трампа в сложное положение, отметил аналитик.
Трамп может резко изменить позицию по Украине: назван решающий фактор
Трамп может изменить позицию по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Главред

О чем сказал Коваленко:

  • Украина не проиграет из-за Трампа
  • Штатам нужны украинские ресурсы для противостояния с Китаем
  • Украина может использовать вопрос ресурсов для давления на Трампа

Будущая политика Дональда Трампа в отношении Украины остается предметом дискуссий, однако стратегическая важность нашей страны для США в сфере редкоземельных металлов может существенно повлиять на его решение. Несмотря на то, что главным приоритетом Трампа является экономическая война с Китаем, Украина играет ключевую роль в обеспечении американской промышленности ценными ресурсами. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Украина из-за Трампа не проиграет, я все-таки оптимист в этом вопросе и верю в нашу победу", - сказал он.

По его словам, Трамп сосредоточен на будущей экономической войне с Китаем и рассматривает Украину как второстепенный вопрос. Однако война в Украине привлекает значительное внимание, и этот вопрос требует решения. Трамп стремился бы быстро его закрыть, но это вряд ли ему удастся.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Важным фактором, по мнению эксперта, является соглашение о редкоземельных металлах. Китай пока остается главным поставщиком этих ресурсов для американских высокотехнологичных компаний. Если экономическое противостояние с Пекином усилится, США могут потерять доступ к критически важным материалам, что приведет к остановке предприятий.

"Поэтому Штатам необходима диверсификация. И Украина - это единственная страна, которая пошла на соглашение такого плана, которая может в перспективе помочь Штатам в этом", - подчеркнул он.

Коваленко отмечает, что, с одной стороны, Украина для Трампа не является приоритетом, ведь он сосредоточен на борьбе с Китаем. С другой стороны, без украинских редкоземельных металлов он рискует проиграть эту войну. Это ставит Трампа в сложное положение, а Украине дает рычаг влияния. Аналитик считает, что заключенное соглашение по редкоземельным металлам фактически создает возможность для Украины использовать этот фактор в переговорах с администрацией Трампа.

"Второй шаг здесь - это банальный шантаж: не хочешь - не надо, начинай так войну с Пекином. Мы пока решаем проблему с оккупантами - обнуляем их, а Штаты пусть выясняют отношения с Китаем, и посмотрим, как этот процесс пойдет. А мы очень быстро увидим упадок высокотехнологичных предприятий США. И тогда камни посыплются именно на голову Трампа, а также это станет большим минусом для Республиканской партии", - резюмировал аналитик.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Что предусматривает рамочное соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения России в Украину США предоставляли украинской стороне разведывательные данные, помогали в стратегическом планировании и обеспечивали современными технологиями. Однако реальные масштабы этого сотрудничества оставались непубличными, пишет New York Times (NYT).

На протяжении всей войны значительные государственные расходы на военные нужды поддерживали российское производство и смягчали влияние западных санкций. Как следствие, экономика РФ стала зависимой от войны - с точки зрения занятости, зарплат и роста. Отказ от этой военной подпитки после заключения мирного соглашения несет экономические риски для Кремля, отмечает The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа предлагала Украине несколько вариантов соглашения по полезным ископаемым, однако все они содержали неприемлемые для Киева условия. Украинский журналист Виталий Портников считает, что такие проекты США сознательно выдвигают, чтобы переложить ответственность за отсутствие мирных договоренностей на Украину, а не на Россию как страну-агрессора.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Дональд Трамп Александр Коваленко Трамп новости Соглашение о полезных ископаемых
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