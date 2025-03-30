В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве возле здания ФСБ взорвался лимузин Aurus Senat, который относится к автопарку Кремля, информации о пострадавших пока нет, отмечают СМИ.

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Появилось видео взрыва лимузина Путина в Москве / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

В Москве взорвался лимузин Путина

Этот инцидент может вызвать панические настроения в Кремле

В Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел недалеко от штаб-квартиры российской спецслужбы, на улице к северу от здания ФСБ на Лубянке. По данным СМИ, пока неизвестно, кто находился в транспортном средстве на момент взрыва. Информации о пострадавших пока нет.

видео дня

Смотрите видео последствий взрыва лимузина Путина:

Фото: скриншот

"Считается, что этот автомобиль является частью автопарка Управления делами президента РФ. На снимках видно, как огонь из двигателя перекинулся на салон лимузина. Неизвестно, кто находился в машине во время инцидента", - говорится в материале издания Express.

По данным СМИ, инцидент вызвал панику в Кремле, где и так обеспокоены возможными терактами. Ранее российские власти заявляли, что любая попытка ликвидации Путина может стать поводом для ядерного ответа.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что даже разговоры о покушении на российского президента следует рассматривать как преступление и угрозу глобальной безопасности.

"Заговор с целью убийства Путина, одни лишь разговоры о нем - это преступление, серьезная угроза глобальной безопасности, прямой путь к ядерной войне. Все международные институты должны рассматривать это как основание для расследования", - писал он в своем Telegram.

Несмотря на усиленную охрану Путина, которая включает тщательные проверки маршрутов, спецназ с тяжелым вооружением и бронированные автомобили, сообщения о заговорах по его ликвидации продолжают появляться.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял о нескольких попытках покушения на Путина. В то же время пророссийский журналист Такер Карлсон без доказательств утверждал, что администрация Байдена рассматривала возможность устранения Путина, хотя источники в антипутинской оппозиции уверяют, что Вашингтон исключил такой вариант и довел это до сведения Киева.

В последнее время в России погибло несколько высокопоставленных военных, что лишь усилило атмосферу страха в Кремле. В декабре в результате взрыва погиб генерал-атомщик Игорь Кириллов вместе с помощником. Украина взяла ответственность за атаку, демонстрируя способность действовать даже в Москве.

Кроме того, СМИ отмечают, что перед поездкой российского диктатора и военного преступника Путина местность тщательно проверяют в течение нескольких месяцев, отслеживают мобильные телефоны и устанавливают глушилки для взрывных устройств.

"Во время передвижения он находится в колонне тяжеловооруженных автомобилей, окруженный военными спецназовцами, вооруженными автоматами АК-47, противотанковыми гранатометами и зенитными ракетами. Охранников Путина отбирают лично, и, по сообщениям, они имеют при себе пуленепробиваемые портфели и скорострельные пистолеты с бронебойными патронами", - говорится в материале.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan, в котором находились двое российских офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение.

В пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России взорвали капитана Константина Нагайко. Военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза, получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Об этом сообщило ГУР.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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