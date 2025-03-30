Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

Юрий Берендий
30 марта 2025, 13:06
906
В Москве возле здания ФСБ взорвался лимузин Aurus Senat, который относится к автопарку Кремля, информации о пострадавших пока нет, отмечают СМИ.
В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали
Появилось видео взрыва лимузина Путина в Москве / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • В Москве взорвался лимузин Путина
  • Этот инцидент может вызвать панические настроения в Кремле

В Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел недалеко от штаб-квартиры российской спецслужбы, на улице к северу от здания ФСБ на Лубянке. По данным СМИ, пока неизвестно, кто находился в транспортном средстве на момент взрыва. Информации о пострадавших пока нет.

видео дня

Смотрите видео последствий взрыва лимузина Путина:

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали
Фото: скриншот

"Считается, что этот автомобиль является частью автопарка Управления делами президента РФ. На снимках видно, как огонь из двигателя перекинулся на салон лимузина. Неизвестно, кто находился в машине во время инцидента", - говорится в материале издания Express.

По данным СМИ, инцидент вызвал панику в Кремле, где и так обеспокоены возможными терактами. Ранее российские власти заявляли, что любая попытка ликвидации Путина может стать поводом для ядерного ответа.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что даже разговоры о покушении на российского президента следует рассматривать как преступление и угрозу глобальной безопасности.

"Заговор с целью убийства Путина, одни лишь разговоры о нем - это преступление, серьезная угроза глобальной безопасности, прямой путь к ядерной войне. Все международные институты должны рассматривать это как основание для расследования", - писал он в своем Telegram.

Несмотря на усиленную охрану Путина, которая включает тщательные проверки маршрутов, спецназ с тяжелым вооружением и бронированные автомобили, сообщения о заговорах по его ликвидации продолжают появляться.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял о нескольких попытках покушения на Путина. В то же время пророссийский журналист Такер Карлсон без доказательств утверждал, что администрация Байдена рассматривала возможность устранения Путина, хотя источники в антипутинской оппозиции уверяют, что Вашингтон исключил такой вариант и довел это до сведения Киева.

В последнее время в России погибло несколько высокопоставленных военных, что лишь усилило атмосферу страха в Кремле. В декабре в результате взрыва погиб генерал-атомщик Игорь Кириллов вместе с помощником. Украина взяла ответственность за атаку, демонстрируя способность действовать даже в Москве.

Кроме того, СМИ отмечают, что перед поездкой российского диктатора и военного преступника Путина местность тщательно проверяют в течение нескольких месяцев, отслеживают мобильные телефоны и устанавливают глушилки для взрывных устройств.

"Во время передвижения он находится в колонне тяжеловооруженных автомобилей, окруженный военными спецназовцами, вооруженными автоматами АК-47, противотанковыми гранатометами и зенитными ракетами. Охранников Путина отбирают лично, и, по сообщениям, они имеют при себе пуленепробиваемые портфели и скорострельные пистолеты с бронебойными патронами", - говорится в материале.

Успешные операции ГУР - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan, в котором находились двое российских офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение.

В пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России взорвали капитана Константина Нагайко. Военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза, получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Об этом сообщило ГУР.

Другие новости:

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

13:06Мир
Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

13:04Украина
Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

12:24Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Последние новости

13:08

У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка

13:06

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые деталиВидео

13:04

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

12:24

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

12:06

Почему 31 марта нельзя ходить в гости: какой праздник, что нельзя делать

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
11:52

Могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост: назван интересный нюансВидео

11:30

Китайский гороскоп на завтра 31 марта: Кроликам - нападки, Петухам - риски

11:15

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

11:13

Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках

Реклама
10:13

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

09:58

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

09:41

США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

08:58

Скандал в США с перепиской в Signal: Трамп принял окончательно решение

08:34

ВСУ оттесняют врага: аналитики сообщили об успехе на двух направлениях фронта

07:38

Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

06:15

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

05:37

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дниВидео

05:00

Будете здоровыми весь год: что нужно съесть 30 марта, приметы

04:35

"Россияне истощены": эксперт назвал главное условие, при котором фронт РФ обвалитсяВидео

02:58

Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке: знают единицы

Реклама
02:30

Почему лучше не парковать авто в гараже: автомеханик указал на опасность

01:43

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

29 марта, суббота
23:34

"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФВидео

23:17

В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атакиФотоВидео

21:53

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

21:18

Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"Видео

21:08

РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФВидео

21:01

Сестру-молчунью Ефросининой Лизу Ющенко кинули в России

20:59

Трампу предложили устранить Уолтца: в СМИ узнали о решении президента США

19:46

"Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

19:38

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

19:21

"Ситуация хуже, чем в Бахмуте": в ВР ошарашили подробностями о боях в Курской области

19:10

Об аграрных санкциях и путинских олигархахмнение

18:47

Доллар внезапно "просел": каким будет курс валют 31 марта

18:34

Разбил хоботом стекло машины: на россиянок напал раздраженный слон

18:24

Российская певица заговорила по украински: зал визжалВидео

17:51

До Пасхи мира не будет: МВФ назвал новые сроки окончания войны в Украине

17:32

Враг для штурмов применяет "дикую" тактику: в ВСУ рассказали детали

17:18

Бежали друг к другу и плакали: трогательное видео возвращения детей из оккупацииФотоВидео

16:43

К середине апреля все изменится: какие знаки ждут перемены на любовном фронте

Реклама
16:43

РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

16:20

Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок

16:17

Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

15:39

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

15:37

На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

15:32

Такое было в последний раз 18 лет назад: удивительные кадры солнечного затмения в УкраинеВидео

15:20

Когда РФ может прекратить боевые действия против Украины: дипломат ответил

15:10

Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

14:58

Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответВидео

14:51

Львам - восхищение, Тельцам - прощание: чего ждать от затмения 29 марта всем знакамВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять