США меняют приоритеты в своей национальной безопасности и больше не будут заниматься сдерживанием России и определили Китай как главную угрозу для страны.

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В Пентагоне назвали страну, которая является главной угрозой для США / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале The Washington Post:

Китай определен как главная угроза для США

Сдерживание России станет задачей европейских союзников США

Министр обороны США Пит Гегсет приказал сосредоточить усилия американской армии на сдерживании Китая от вторжения на Тайвань, укрепляя при этом оборону США путем "принятия риска" в Европе и других регионах.

Как сообщает The Washington Post, такая стратегия изложена во внутреннем документе Пентагона под названием "Временные стратегические указания национальной обороны", который был распространен в марте и имеет гриф "секретно/не для иностранцев". В нем частично повторяются тезисы из доклада консервативного аналитического центра Heritage Foundation, стоящего за "Проектом 2025".

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Документ определяет приоритеты для оборонного ведомства в соответствии с видением президента Дональда Трампа по подготовке и победе в возможном конфликте с Пекином, а также усиление безопасности США в стратегических регионах, в частности в Гренландии и Панамском канале.

Кроме этого, документ предусматривает активное привлечение военных к борьбе с нелегальной миграцией и наркоторговлей.

Предыдущие администрации Трампа и Байдена определяли Китай как главную угрозу для США, направляя усилия на подготовку к возможному конфликту в Тихоокеанском регионе. Однако инструкция Хэгсета отличается тем, что потенциальное вторжение Китая на Тайвань определяется как приоритетный сценарий, имеющий преимущество над другими угрозами. Это меняет стратегический фокус военной политики США, ориентируя ее на Индо-Тихоокеанский регион.

Документ предусматривает, что Пентагон будет "брать на себя риск" на других направлениях из-за кадровых и ресурсных ограничений. В то же время США будут требовать от союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии увеличения оборонных расходов и большей ответственности за сдерживание угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

Кроме того, приоритет в контртеррористических операциях сместится на борьбу с группами, которые непосредственно угрожают США, сосредоточив внимание на Ближнем Востоке и Африке. В то же время группировки, дестабилизирующие регионы, но не имеющие глобальных амбиций, отойдут на второй план.

"Китай - единственная угроза, на которую ориентируется министерство, и недопущение захвата Китаем Тайваня - при одновременной защите родины США - единственный сценарий, на который ориентируется министерство", - написал Гегсет.

Согласно концепции Пентагона по обеспечению вооруженных сил, единственным критически важным сценарием в планировании большой войны будет считаться конфликт с Китаем, тогда как сдерживание России станет задачей европейских союзников.

Если в Стратегии национальной обороны 2022 года, разработанной администрацией Байдена, значительное внимание уделялось коллективным усилиям в противодействии российской агрессии, то документ Гегсета подчеркивает необходимость для НАТО взять на себя "значительно большую" часть ответственности, поскольку США будут направлять свои ресурсы на другие приоритеты.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа неоднократно предлагала Украине варианты соглашений по полезным ископаемым, однако все они содержали условия, которые Киев не мог принять. Украинский журналист Виталий Портников высказал мнение, что таким образом США намеренно создают ситуацию, в которой Украину можно обвинить в нежелании завершить войну, отвлекая внимание от ответственности России.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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