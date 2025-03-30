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Скандал в США с перепиской в Signal: Трамп принял окончательно решение

Виталий Кирсанов
30 марта 2025, 08:58
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Трампа смутил сам факт того, что у Майка Волтца были контакты журналиста The Atlantic.
Трамп принял окончательно решение
Трамп принял окончательно решение / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Кратко:

  • Трамп доверяет Майку Волтцу и Питу Хегсету
  • Трамп "просто ненавидит" журналиста The Atlantic

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников из-за того, что в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам, добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом пишет NBC News.

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм", - сказал Трамп.

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Глава государства положительно ответил на вопрос, доверяет ли он по-прежнему советнику по нацбезопасности Майку Волтцу и шефу Пентагона Питу Хегсету, которые были участниками чата и делились там деталями атак.

"Я думаю, что это просто охота на ведьм, и фейковые новости, такие как вы, постоянно говорят об этом, но это просто охота на ведьм, и об этом не следует говорить. Мы имели чрезвычайно успешный удар. Мы нанесли очень сильный и смертельный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить, - это чушь. Это фальшивые новости", - заявил Трамп.

В то же время корреспонденты The New York Times выяснили, что Трампа не столько смутила утечка важной информации, как сам факт того, что у Волтца были контакты журналиста The Atlantic. Существование хоть какой-либо связи с ним вызывала возмущение у президента США, поскольку тот его "просто ненавидит".

Подлинность обнародованных данных по обсуждению в чате Signal ударов по йеменским хуситам подтвердили в Вашингтоне 24 марта. После этого Трампу пришлось дать комментарии по поводу этой ситуации, а министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не было обсуждения военных планов в Signal, обвинив журналистов во лжи.

Скандал с перепиской в Signal - что известно

Напомним, 26 марта журналист The Atlantic опубликовал переписку членов администрации президента США Дональда Трампа, в которой обсуждались удары по Йемену. Переписка, состоявшаяся за полчаса до вылета истребителей, включала точное время атак, запуск F-18, дронов MQ-9 и использование ракет Tomahawk.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались отрицать серьезность утечки информации, но издание вышло с новой публикацией, предоставляя доступ к скриншотам переписки. Майк Уолтц признал свою ответственность за инцидент, и Дональд Трамп поддержал его, заявив, что тот "усвоил урок".

Несколько человек из окружения президента США Дональда Трампа предложили ему уволить советника по нацбезопасности Майка Уолца после скандала с перепиской в мессенджере Signal. Президент согласился, что Уолтц допустил ошибку.

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Кто такой Майкл Волтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

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