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"F-18 стартуют": появился полный текст секретного чата команды Трампа в Signal

Алексей Тесля
26 марта 2025, 17:31
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Министр обороны США отправлял сообщения с конкретным временем и последовательностью запланированных ударов США по хуситам в Йемене.
Майк Уолтц
Майк Уолтц угодил в громкий скандал / Коллаж: Главред, фото: Facebook/MichaelWaltzForCongress, theatlantic.com

Главное:

  • Опубликована переписка членов администрации президента США
  • Хегсет отправлял сообщения с конкретным временем ударов США по хуситам
  • Советники Трампа передавали данные по незащищенным каналам связи

Журнал The Atlantic опубликовал полную переписку членов администрации президента США Дональда Трампа, в которой говорилось об ударах по Йемену.

В переписке, которую публикует The Atlantic начавшейся всего за полчаса до вылета первых истребителей, обсуждались точные часы атак: запуск F-18, вылет дронов MQ-9, а также применение ракет Tomahawk с моря.

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Например, в одном из сообщений министр обороны США Пит Хегсет сообщил: "12:15 ET: F-18 стартуют".

Отметим, что обнародованные в новой публикации The Atlantic скриншоты переписки демонстрируют, что министр обороны США отправлял сообщения с конкретным временем и последовательностью запланированных ударов США по хуситам в Йемене.

В обнародованных текстах Хегсет подробно описывает время начала операции и время первых ударов. Через несколько минут после первого прицельного удара советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц предоставил подробную информацию о нанесенном ущербе и некоторые сведения о том, кто из лидеров хуситов был поражен.

Как уточнили в The Atlantic, эксперты неоднократно сообщали, что использование чата Signal для таких деликатных обсуждений представляет угрозу национальной безопасности.

"Если бы этот текст получил кто-то враждебно настроенный к американским интересам – или просто неосмотрительный и с доступом к социальным сетям – хуситы имели бы время подготовиться к неожиданной атаке на их опорные пункты. Последствия для американских пилотов могли бы быть катастрофическими", – пишут авторы.

  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com
  • Переписка команды Трампа
    Переписка команды Трампа theatlantic.com

Что известно о скандале с перепиской в Signal

В чат в мессенджере Signal попал главный редактор журнала Джеффри Голдберг — его по ошибке, сам того не поняв, пригласил советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

В своем первоначальном тексте в The Atlantic Голдберг описывал сообщения от Хегсета обобщенно, а не конкретно, из-за беспокойства, что публикация может поставить под угрозу жизни военнослужащих США.

Из-за того, что представители администрации Трампа в ответ на скандальную историю настаивали на том, что информация в Signal не была секретной, а также пытались дискредитировать Голдберга, издание вышло с новой публикацией.

"Заявления Хегсета, Габбард, Рэтклиффа и Трампа в сочетании с утверждениями многочисленных представителей администрации о том, что мы лжем о содержании текстов в Signal, заставили нас поверить в то, что люди должны увидеть эти тексты, чтобы сделать собственные выводы. Существует очевидный общественный интерес в раскрытии информации, которую советники Трампа передавали по незащищенным каналам связи, особенно потому, что высокопоставленные чиновники администрации пытаются преуменьшить значение сообщений, которыми они обменивались", - подчеркивается в статье The Atlantic.

Реакция Белого дома

Ранее Уолц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление в чате топ-чиновников в Signal редактора The Atlantic.

Он сказал, что взял "полную ответственность" за происшедшее и что появление в чате редактора Голдберга не было ошибкой какого-то второстепенного сотрудника, также признав, что лицо, которое он тогда хотел добавить в чат, так и не появилось там. При этом он уклонился от ответа, кого должны были туда добавить, пишет The Hill.

В свою очередь Дональд Трамп поддержал Уолтца. Как отметил он в телефонном интервью NBC News, "Майк Уолтц усвоил урок, и он хороший человек".

Ранее сообщалось о том, что американцы массово выступают против Трампа. По результатам опроса большинство американцев считают, что Трамп ведет Америку по неправильному пути.

Как сообщал Главред, ранее американцы массово вышли на митинги и выкрикивали лозунги со словами "импичмент Трампу". Американцам не нравится давление на иммигрантов и сокращение расходов. Люди выкрикивают лозунг "Никаких королей", так как осуждают политику Трампа и миллиардера Илона Маска, который якобы был назначен на должность, чтобы сократить федеральные расходы.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

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