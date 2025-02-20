"Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митинги

Американцы выступают против политики Трампа и Маска.

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В США прокатилась серия митингов против Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

США прокатилась волна митингов

Американцы выступают против политики Дональда Трампа

В США начались массовые митинги против нового президента Дональда Трампа и его политики. Американцы требуют импичмента. Об этом сообщает CBS.

Американцам не нравится давление на иммигрантов и сокращение расходов. Люди выкрикивают лозунг "Никаких королей", так как осуждают политику Трампа и миллиардера Илона Маска, который якобы был назначен на должность, чтобы сократить федеральные расходы.

видео дня

Самые масштабные митинги прокатились по Флориде и Калифорнии. Также они были замечены в Бостоне.

Смотрите видео с митингами в США:

В США проходят митинги против Трампа / фото: скриншот

Также стоит отметить, что в США расстреляли салон Tesla и оставили записку, на которой было написано "убить Маска".

Смотрите видео с кадрами расстрелянного салона Tesla:

В США расстреляли салон Tesla / фото: скриншот

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