"Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митинги

Американцы выступают против политики Трампа и Маска.
Что известно:
- США прокатилась волна митингов
- Американцы выступают против политики Дональда Трампа
В США начались массовые митинги против нового президента Дональда Трампа и его политики. Американцы требуют импичмента. Об этом сообщает CBS.
Американцам не нравится давление на иммигрантов и сокращение расходов. Люди выкрикивают лозунг "Никаких королей", так как осуждают политику Трампа и миллиардера Илона Маска, который якобы был назначен на должность, чтобы сократить федеральные расходы.
видео дня
Самые масштабные митинги прокатились по Флориде и Калифорнии. Также они были замечены в Бостоне.
Смотрите видео с митингами в США:
Также стоит отметить, что в США расстреляли салон Tesla и оставили записку, на которой было написано "убить Маска".
Смотрите видео с кадрами расстрелянного салона Tesla:
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