Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Месть" за самолеты не завершена: в США заявили о новых мишенях РФ в Украине

Мария Николишин
8 июня 2025, 07:53
433
РФ может послать четкий сигнал Киеву.
'Месть' за самолеты не завершена: в США заявили о новых мишенях РФ в Украине
РФ готовит "ответку" за уничтоженные самолеты / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • РФ может нанести новый удар по Украине в ответ на операцию СБУ "Паутина"
  • Кремль может усилить атаки на символические объекты, например, правительственные здания
  • РФ, вероятно, использует различные воздушные средства - в частности дроны и ракеты

Полноценный ответ страны-агрессора России на недавнюю атаку украинских беспилотников еще впереди. Он будет иметь масштабный и комплексный характер. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

Отмечается, что точные сроки возможного нападения остаются неизвестными, хотя один источник отметил, что ответ может поступить в течение нескольких дней. Другой чиновник заявил, что Россия, вероятно, использует различные воздушные средства - в частности дроны и ракеты.

видео дня

Чиновники не уточнили, какие именно объекты могут стать мишенью России. Один из собеседников подчеркнул, что ответ Москвы будет "асимметричным", то есть не будет отражать атаку Украины на российские самолеты.

"Хотя Россия уже обстреляла Киев дронами и ракетами, назвав это ответом на "террористические действия" со стороны Украины, в США убеждены: основная часть удара еще впереди. По словам западного дипломата, Кремль может усилить атаки на символические объекты, например, правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву. Он будет огромным, жестоким и неумолимым", - говорится в сообщении.

В частности, эксперт Майкл Кофман из Фонда Карнеги предполагает, что Россия может попытаться нанести удар по зданиям СБУ или объектам регионального управления разведки.

Он отметил, что из-за истощенных ресурсов Россия вряд ли сможет значительно усилить интенсивность атак по сравнению с предыдущими неделями.

"В общем, способность России существенно эскалировать удары по сравнению с тем, что она уже делает - и пытается сделать в течение последнего месяца - достаточно ограничена", - подытожил эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 7 июня российские оккупанты ударили КАБами по центру Харькова. Одно из попаданий было по Детской железной дороге. В результате атаки погибла 30-летняя женщина.

В ночь на 6 июня страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. В частности пострадал город Луцк, в котором вражеский Шахед попал в многоэтажку. Полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.

В ночь на 6 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие и травмированные, повреждены жилые дома, автомобили и одно из учебных заведений.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Западе раскрыли план Путина против Украины и назвали способ, как его сорвать

На Западе раскрыли план Путина против Украины и назвали способ, как его сорвать

09:01Война
Громкая ночь в Новомосковске: дроны атаковали важное для РФ предприятие

Громкая ночь в Новомосковске: дроны атаковали важное для РФ предприятие

08:42Мир
"Месть" за самолеты не завершена: в США заявили о новых мишенях РФ в Украине

"Месть" за самолеты не завершена: в США заявили о новых мишенях РФ в Украине

07:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

Китайский гороскоп на завтра 8 июня: Змеям - страх, Обезьянам - уныние

Китайский гороскоп на завтра 8 июня: Змеям - страх, Обезьянам - уныние

Последние новости

09:01

На Западе раскрыли план Путина против Украины и назвали способ, как его сорвать

08:42

Громкая ночь в Новомосковске: дроны атаковали важное для РФ предприятиеВидео

07:53

"Месть" за самолеты не завершена: в США заявили о новых мишенях РФ в Украине

07:10

В изображении собаки спрятана фигура: кто сможет ее отыскать за 7 секунд

06:30

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
06:00

Трамп поругался с Маском: красиво, но не важномнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении единорога за 23 секунды

05:03

Гороскоп на завтра 9 июня: Близнецам - большое достижение, Ракам - проблемы

04:35

Почему не стоит использовать слово "дедлайн": учитель объяснилаВидео

Реклама
03:30

Бунт в Москве или дворцовый переворот: неожиданный сценарий смены власти в РФ

03:00

Ссора Трампа и Маска: президент США жестко обозвал миллиардера

02:30

Подкормка томатов от А до Я: как получить роскошный урожайВидео

07 июня, суббота
23:44

Ее назначили только две недели назад: что известно о погибшей женщине в ХарьковеФото

23:23

Ссора Трампа и Маска: нам нужно радоваться или переживать?мнение

22:27

Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

22:10

"С метастазами в печень и кости": звезда украинского телевидения сообщила о раке

22:03

Процесс был сорван: на когда перенесли обмен телами погибших и пленными

21:16

Десятки раненых, "тяжелые" лежат на земле: жуткие детали атаки на ХарьковФотоВидео

21:14

"Осталось несколько единиц": генерал раскрыл потери РФ после операции "Паутина"

19:52

"Его отравили": украинский известный певец в критическом состоянии

Реклама
19:38

За дорогую еду в аэропорту не придется платить - правило, о котором знают единицы

19:32

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

18:59

Угроза переброски десятков тысяч военных: прогноз нового наступления из Беларуси

18:56

Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру ХарьковаФото

18:52

В РФ горит склад с деталями для БпЛА - в небо поднимается огромный столб дымаВидео

18:32

"Мы не знаем": врачи назвали прогнозы больному путинисту Киркорову

18:22

F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска – Defense Express

17:56

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

17:16

Первое за 28 лет "золото": Онофрийчук победила на Евро в личном многоборьеВидео

17:09

Ядерные бомбардировщики РФ в огне: СБУ показала новое видео операции ПаутинаВидео

16:48

Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ

16:38

Цены взлетели на 13% за неделю: в Украине резко дорожает популярный продуктФото

16:35

От машины ничего не осталось: в Днепре взорвали авто прокурора

16:28

"Это надо исправить": что не так с памятником Нины Матвиенко и как он выглядит

16:16

Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление наступления РФ

15:50

В Затоке на мине в море подорвались двое мужчин – копы призвали к осторожности

15:30

РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

15:23

"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу

15:23

Как леди держат чашку для чая и кофе: правила этикетаВидео

14:58

Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

Реклама
14:47

Может ли РФ воевать "вечно": появился неожиданный прогноз сроков окончания войныВидео

13:55

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

13:43

Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ за ночь: в ВСУ объяснили, к чему готовиться

13:42

Слышат ли нас умершие люди: священник ответилВидео

13:33

Какой мёд самый полезный и чем отличается майский мёд от обычного

13:02

"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений – что изменится

12:33

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

12:27

"Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль

12:00

Сколько животных на рисунке: только люди со "зрением орла" угадают за 7 секунд

11:55

Двойное убийство: в Бельгии зарезали жену и дочку бойца ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять