'Месть' за самолеты не завершена: в США заявили о новых мишенях РФ в Украине

РФ может послать четкий сигнал Киеву.

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РФ готовит "ответку" за уничтоженные самолеты / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

РФ может нанести новый удар по Украине в ответ на операцию СБУ "Паутина"

Кремль может усилить атаки на символические объекты, например, правительственные здания

РФ, вероятно, использует различные воздушные средства - в частности дроны и ракеты

Полноценный ответ страны-агрессора России на недавнюю атаку украинских беспилотников еще впереди. Он будет иметь масштабный и комплексный характер. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

Отмечается, что точные сроки возможного нападения остаются неизвестными, хотя один источник отметил, что ответ может поступить в течение нескольких дней. Другой чиновник заявил, что Россия, вероятно, использует различные воздушные средства - в частности дроны и ракеты.

видео дня

Чиновники не уточнили, какие именно объекты могут стать мишенью России. Один из собеседников подчеркнул, что ответ Москвы будет "асимметричным", то есть не будет отражать атаку Украины на российские самолеты.

"Хотя Россия уже обстреляла Киев дронами и ракетами, назвав это ответом на "террористические действия" со стороны Украины, в США убеждены: основная часть удара еще впереди. По словам западного дипломата, Кремль может усилить атаки на символические объекты, например, правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву. Он будет огромным, жестоким и неумолимым", - говорится в сообщении.

В частности, эксперт Майкл Кофман из Фонда Карнеги предполагает, что Россия может попытаться нанести удар по зданиям СБУ или объектам регионального управления разведки.

Он отметил, что из-за истощенных ресурсов Россия вряд ли сможет значительно усилить интенсивность атак по сравнению с предыдущими неделями.

"В общем, способность России существенно эскалировать удары по сравнению с тем, что она уже делает - и пытается сделать в течение последнего месяца - достаточно ограничена", - подытожил эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 7 июня российские оккупанты ударили КАБами по центру Харькова. Одно из попаданий было по Детской железной дороге. В результате атаки погибла 30-летняя женщина.

В ночь на 6 июня страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. В частности пострадал город Луцк, в котором вражеский Шахед попал в многоэтажку. Полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.

В ночь на 6 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие и травмированные, повреждены жилые дома, автомобили и одно из учебных заведений.

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