Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ за ночь: в ВСУ объяснили, к чему готовиться

В РФ нарастили темпы производства дронов, а также активно используют имитаторы беспилотников.

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Юрий Игнат предупредил о вероятности увеличения интенсивности ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Важное из заявлений Игната:

Необходимо готовиться к росту масштабов российских атак

РФ имеет возможность запуска до 500 беспилотников за ночь

Россия продолжает увеличивать количество беспилотников, которые запускает по украинским городам за одну ночь, что требует от Украины усиления мер по противодействию таким атакам, сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире телемарафона он прокомментировал предположения, что РФ якобы планирует запускать до тысячи дронов одновременно, что может означать резкое усиление атак, сообщает РБК-Украина.

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"Действительно, звучали разные мнения — будет ли это связано с увеличением количества "Шахедов" или их комбинацией с дронами-обманками. Население не стоит излишне пугать, но готовиться к росту масштабов атак нужно — такая тенденция действительно наблюдается", — отметил Игнат.

/ Инфографика: Главред

Он пояснил, что в России нарастили темпы производства дронов, но также активно используют имитаторы беспилотников, поскольку выпуск ударных аппаратов обходится дорого.

"Противник расширяет численность атак за счёт дронов-приманок. Они тоже несут определённую угрозу, хотя и не столь разрушительны, как ударные "Шахеды". Говорить о тысяче пока рано, но мы уже сталкиваемся с атаками, в которых участвуют до 500 беспилотников за ночь", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что Украине необходимо активно развивать средства защиты: использовать системы радиоэлектронной борьбы, мобильную ПВО ближнего радиуса и наращивать силы дроновой противовоздушной обороны.

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Ранее патрульные показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Правоохранители показали видео первых минут после обстрела, зафиксированное бодикамерой в районе попадания ракеты.

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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