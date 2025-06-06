Ночная атака на Киев: патрульные показали первые минуты после удара

Читайте в материале:
- Кто и как спасал людей после обстрела
- Что показали камеры патрульных с места удара
- Как реагируют правоохранители и службы столицы
В ночь на 6 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие и травмированные, повреждены жилые дома, автомобили и одно из учебных заведений. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
"Киев: враг подло и цинично обстрелял столицу. К сожалению, есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили", - сообщили правоохранители.видео дня
По информации полиции, в сети обнародовано видео с бодикамер патрульных, которые прибыли на место попадания в одном из жилых домов Соломенского района. На кадрах - первые минуты после обстрела.
Также в полиции сообщили, что патрульные совместно со спасателями помогали местным жителям эвакуироваться и сопровождали их в безопасные места.
"Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта. Спасибо нашим Силам обороны, Воздушным силам ВСУ, мобильным группам, полицейским, медикам, спасателям - всем, кто каждую ночь стоит между жизнью и смертью, кто спасает, помогает, эвакуирует, нередко ценой собственной жизни. Наши искренние соболезнования команде ГСЧС и семьям погибших спасателей...", - говорится в сообщении полиции.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X заявил , что таким образом Россия "отреагировала" на потерю собственной стратегической авиации.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.
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Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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