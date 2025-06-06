Легкоатлеты попали под ракетную атаку в Луцке: что известно

Читайте в материале:
- Почему сборная Украины оказалась в зоне удара
- Как спортсмены пережили атаку без воздушной тревоги
- Что сказали пострадавшие после взрыва в отеле
В ночь на 6 июня российская армия нанесла массированный удар по территории Украины. Под обстрел попал Луцк - в частности, был поражен отель, где проживали украинские легкоатлеты.
Как сообщила Федерация легкой атлетики Украины, во время комбинированной атаки, которая продолжалась с часу до шести утра, враг выпустил по Луцку 6 ракет и 15 беспилотников "Шахед". Одним из объектов, подвергшихся удару, стал отель "Мотор", где находилась часть национальной сборной Украины по легкой атлетике.
"Один из шахедов прилетел в комнату, где жила часть спортсменов. Бронзовый медалист Евро-2023 Владислав Шепелев в тройном прыжке рассказал о последствиях обстрелов. все, слава богу, из сборной живы. Два военных немножко получили ранения. Но люди до сих пор находятся под завалами. Продолжается пожар и спасатели работают", - сообщил спортсмен.
Ситуацию также прокомментировала украинская бегунья Дарья Омарова, которая участвовала в чемпионате Европы:
"Когда бахнуло, я в коридоре была, тут где-то, на 3-м этаже, смотрю - девушки тоже вышли с сумками", - рассказала она, подчеркнув, что на момент удара воздушной тревоги не было.
В Федерации отметили, что спортсмены прибыли в Луцк для участия в командном чемпионате Украины по легкой атлетике.
"К счастью, среди спортсменов нет жертв и раненых", - говорится в заявлении.
Федерация легкой атлетики Украины также обратилась к международному сообществу с призывом отреагировать на преступления России:
"Украина стояла и будет продолжать стоять и бороться за свою независимость и правду".
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X заявил , что таким образом Россия "отреагировала" на потерю собственной стратегической авиации.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.
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Что такое Федерация легкой атлетики Украины?
"Федерация легкой атлетики Украины" - всеукраинский союз общественных организаций (территориальных федераций легкой атлетики, ка образована на неограниченный срок и является единственным национальным руководящим органом легкой атлетики в Украине для управления ею, ее развития и популяризации в соответствии с целями, установленными Всемирной легкой атлетикой, Европейской легкоатлетической ассоциацией и уставом организации.
До 2018 организация называлась "Федерация легкой атлетики Украины". В 2018 году ее полное название было изменено на "Легкая атлетика Украины". В то же время, сокращенное название организации (ФЛАУ) было оставлено как аббревиатура прежнего ее полного названия. wikipedia
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