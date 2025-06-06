Легкоатлеты попали под ракетную атаку в Луцке: что известно

Один из "Шахедов" попал в комнату отеля, где остановились украинские спортсмены перед командным чемпионатом по легкой атлетике.

https://glavred.info/war/legkoatlety-popali-pod-raketnuyu-ataku-v-lucke-chto-izvestno-10671143.html Ссылка скопирована

"Шахед" уничтожил комнату спортсменов сборной Украины в Луцке / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Читайте в материале:

Почему сборная Украины оказалась в зоне удара

Как спортсмены пережили атаку без воздушной тревоги

Что сказали пострадавшие после взрыва в отеле

В ночь на 6 июня российская армия нанесла массированный удар по территории Украины. Под обстрел попал Луцк - в частности, был поражен отель, где проживали украинские легкоатлеты.

Как сообщила Федерация легкой атлетики Украины, во время комбинированной атаки, которая продолжалась с часу до шести утра, враг выпустил по Луцку 6 ракет и 15 беспилотников "Шахед". Одним из объектов, подвергшихся удару, стал отель "Мотор", где находилась часть национальной сборной Украины по легкой атлетике.

видео дня

"Один из шахедов прилетел в комнату, где жила часть спортсменов. Бронзовый медалист Евро-2023 Владислав Шепелев в тройном прыжке рассказал о последствиях обстрелов. все, слава богу, из сборной живы. Два военных немножко получили ранения. Но люди до сих пор находятся под завалами. Продолжается пожар и спасатели работают", - сообщил спортсмен.

Ситуацию также прокомментировала украинская бегунья Дарья Омарова, которая участвовала в чемпионате Европы:

"Когда бахнуло, я в коридоре была, тут где-то, на 3-м этаже, смотрю - девушки тоже вышли с сумками", - рассказала она, подчеркнув, что на момент удара воздушной тревоги не было.

В Федерации отметили, что спортсмены прибыли в Луцк для участия в командном чемпионате Украины по легкой атлетике.

"К счастью, среди спортсменов нет жертв и раненых", - говорится в заявлении.

Федерация легкой атлетики Украины также обратилась к международному сообществу с призывом отреагировать на преступления России:

"Украина стояла и будет продолжать стоять и бороться за свою независимость и правду".

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X заявил , что таким образом Россия "отреагировала" на потерю собственной стратегической авиации.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

Читайте также:

Что такое Федерация легкой атлетики Украины? "Федерация легкой атлетики Украины" - всеукраинский союз общественных организаций (территориальных федераций легкой атлетики, ка образована на неограниченный срок и является единственным национальным руководящим органом легкой атлетики в Украине для управления ею, ее развития и популяризации в соответствии с целями, установленными Всемирной легкой атлетикой, Европейской легкоатлетической ассоциацией и уставом организации. До 2018 организация называлась "Федерация легкой атлетики Украины". В 2018 году ее полное название было изменено на "Легкая атлетика Украины". В то же время, сокращенное название организации (ФЛАУ) было оставлено как аббревиатура прежнего ее полного названия. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред