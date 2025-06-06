"Ответ" на уничтоженные самолеты: Сибига жестко отреагировал на ночную атаку

О главном:
- Россия обстреляла города Украины после потери стратегической авиации
- Удары были по жилым домам и энергетической инфраструктуре
- Есть погибшие и раненые по всей стране
В ночь на 6 июня, Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, нанеся удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам в нескольких городах, в частности Киеве, Луцке, Львове, Тернополе, Чернигове и Кременчуге.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X заявил , что таким образом Россия "отреагировала" на потерю собственной стратегической авиации.
"Ночью Россия 'отреагировала' на уничтоженные самолеты, атакуя гражданских в Украине. Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и другие. Попали в многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура. Погибшие и раненые по всей стране", - написал Сибига.
Глава МИД подчеркнул принципиальное различие между действиями Украины и России:
"Разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина поражает легитимные военные цели - например, самолеты, оборудованные для того, чтобы бомбить детей. Россия же атакует жилые районы, гражданских людей и критически важные объекты инфраструктуры".
"Ставить Украину и Россию в один ряд неприемлемо. Россия является агрессором, а Украина защищается. Удары Украины являются самообороной, тогда как удары России являются актами агрессии и террора", - добавил Сибига.
Министр призвал международное сообщество к решительным действиям в ответ на российские преступления:
"Нашим ответом должны быть сильные санкции, которые могут увеличить цену войны для агрессора, и новые решения, которые усилят обороноспособность Украины".
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, утром 5 июня российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Херсону. В течение всего пятнадцати минут по центру города прилетели четыре российских КАБа. Под вражеский удар попало здание областной администрации.
Кроме того, в ночь на 6 июня российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками с нескольких направлений. По данным Telegram Воздушных сил ВСУ, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога, а в отдельных регионах работали подразделения противовоздушной обороны.
Позже российская авиация второй раз за день нанесла удар управляемыми авиабомбами по зданию Херсонской областной государственной/военной администрации. В результате атаки сооружение фактически уничтожено.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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