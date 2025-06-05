РФ запустила четыре КАБа по центру Херсона: пострадали два человека

Сегодня россияне в очередной раз атаковали Херсон из авиации. На месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА.

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Удар КАБ по Херсону пришелся по зданию ОВА / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

РФ сбросила КАБы на центр Херсона

Разрушен подъезд многоэтажки

Пострадали два человека

Утром 5 июня российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Херсону. На протяжении всего пятнадцати минут по центру города прилетели четыре российских КАБа.

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что под вражеский удар попало здание областной администрации, которое россияне неоднократно атаковали и до этого.

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Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и разрублены фасады.

Смотрите видео - РФ сбросила КАБ на Херсонскую ОВА:

"На месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. Приоритет – помощь пострадавшим и ликвидация последствий атаки", - сообщил Прокудин.

На данный момент известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением врачей.

В центре Херсона повреждены дома / скриншот

Центр Херсона после российской атаки / скриншот

Кроме этого, благодаря спасателям удалось вызволить из заблокированного подвального помещения четырех человек. Медицинская помощь им не понадобилась.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.

Во время дроновой атаки спасатели вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.

В Харькове на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них – 4 детей.

В ночь на 4 июня в Харькове также прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

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