Пойдут ли россияне на Херсон: Братчук рассказал об обстановке на фронте

Вы узнаете:
- Какая обстановка на фронте на херсонском направлении
- Планируют ли россияне новое нападение
Признаков формирования наступательных ударных группировок врага на Приднепровском направлении в Херсонской области не отмечается, но враг не постоянно терроризирует мирное население.
В интервью Главреду спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что россияне планируют огромное информационное сопровождение и масштабирование событий, однако командование на этом и других направлениях очень хорошо это знает.
"Многие мероприятия проводятся непублично, есть адекватный ответ на возможные планы врага: корень обрезается еще до того, как вражеские силы пытались что-то сформировать", - отметил Братчук.
По его словам, РФ продолжает терроризировать мирное население Херсонской области. Речь идет о Херсоне и херсонских громадах, которые находятся ближе к берегу Днепра, среди которых Береслав и Белозерка. Враг охотится за гражданами, используя управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны.
"С боевой оперативной точки зрения, россияне пытаются атаковать Днепровские острова, которые мы держим под своим огневым контролем. Некоторым из них сначала везет попасть на острова, но это временно. В лучшем случае оккупант превратится в трехсотого, которого не заберут, и потом он станет уже двухсотым. Враг пытается использовать плавсредства и проходить на острова, однако возможности закрепиться там нет", - рассказал Братчук.
Также он подчеркнул, что постоянно продолжается очень активная артиллерийская дуэль. Ночью, утром и днем наша артиллерия громко работает, что можно увидеть в сводках Сил обороны юга, которые каждое утро публикуются.
"Таким образом, сейчас враг больших наступлений на Херсон проводить не может. Его внимание с точки зрения ресурсов и резервов приковано к тем направлениям, о которых мы уже говорили. В первую очередь, к Донецкому направлению", - подытожил Братчук.
Смотрите полное интервью Сергея Братчука Главреду:
Новости Херсона - последние новости
Ранее сообщалось о том, что РФ пугает наступлением на Херсон. Российские оккупанты в Херсонской области осуществляют попытки высадиться на островах, однако шансов на успех у них мало.
Как писал Главред со ссылкой на СМИ, страна-агрессор Россия планирует начать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты на Херсонщине ежедневно проводят разведку боем и небольшими штурмовыми группами пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако пока признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра нет.
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Кто такой Сергей Братчук?
Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.
Участник Операции объединенных сил на Донбассе.
После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.
В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.
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